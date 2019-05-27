|
В Беларуси 28 мая отмечают День пограничника
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День пограничника отмечают 28 мая в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военнослужащие в зеленых фуражках охраняют около 2000 километров госграницы. Под их контролем и участок со странами ЕС, который одновременно внешняя граница Союзного государства. Наши рубежи и общая союзная граница считаются одними из самых безопасных и охраняемых в мире.
Праздничные мероприятия пройдут сегодня во всех соединениях и частях. По традиции они начнутся с возложения цветов к памятникам и обелискам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. День пограничника отмечают 28 мая в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военнослужащие в зеленых фуражках охраняют около 2000...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)