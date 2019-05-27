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В Беларуси 28 мая отмечают День пограничника

28.05.2019 09:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День пограничника отмечают 28 мая в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси 28 мая отмечают День пограничника

Военнослужащие в зеленых фуражках охраняют около 2000 километров госграницы. Под их контролем и участок со странами ЕС, который одновременно внешняя граница Союзного государства. Наши рубежи и общая союзная граница считаются одними из самых безопасных и охраняемых в мире.

В Беларуси 28 мая отмечают День пограничника

Праздничные мероприятия пройдут сегодня во всех соединениях и частях. По традиции они начнутся с возложения цветов к памятникам и обелискам.

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Новости Беларуси. День пограничника отмечают 28 мая в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военнослужащие в зеленых фуражках охраняют около 2000...
 
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