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14,5 лет колонии: в Мостовском районе вынесли приговор поставщику крупных партий психотропов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Мостовском районе вынесен приговор поставщику крупных партий психотропов. Суд назначил ему 14,5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24-летний житель Мостов был задержан сотрудниками милиции в сентябре 2018 года, когда привез из России больше килограмма особо опасных психотропных веществ. Выяснилось, что парень причастен к транснациональной организованной группе, которая распространяла наркотики на территории Беларуси, России и Украины через интернет-магазины. Молодой человек вначале делал закладки в Гродно, а затем стал поставщиком оптовых партий. Не менее пяти раз он выезжал за товаром в Россию и за 8 месяцев преступным путем заработал почти 50 тысяч рублей.
Александра Демещик, бабушка обвиняемого:
Сергей Демещик, отец обвиняемого:
Анастасия Чивиль, помощник прокурора Мостовского района:
Следствие длилось около месяца. С момента задержания наркоторговец находился под стражей. Теперь у него есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор.
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Новости Беларуси. В Мостовском районе вынесен приговор поставщику крупных партий психотропов. Суд назначил ему 14,5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима...
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