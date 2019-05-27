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14,5 лет колонии: в Мостовском районе вынесли приговор поставщику крупных партий психотропов

28.05.2019 09:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Мостовском районе вынесен приговор поставщику крупных партий психотропов. Суд назначил ему 14,5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14,5 лет колонии: в Мостовском районе вынесли приговор поставщику крупных партий психотропов

24-летний житель Мостов был задержан сотрудниками милиции в сентябре 2018 года, когда привез из России больше килограмма особо опасных психотропных веществ. Выяснилось, что парень причастен к транснациональной организованной группе, которая распространяла наркотики на территории Беларуси, России и Украины через интернет-магазины. Молодой человек вначале делал закладки в Гродно, а затем стал поставщиком оптовых партий. Не менее пяти раз он выезжал за товаром в Россию и за 8 месяцев преступным путем заработал почти 50 тысяч рублей.

14,5 лет колонии: в Мостовском районе вынесли приговор поставщику крупных партий психотропов

Александра Демещик, бабушка обвиняемого:
– Молодой, двое деток. Нет скидки, что ребенок маленький! Старшему 4, младшему 3 месяца только.
– То есть вы не согласны с приговором?
– Не согласна! 

14,5 лет колонии: в Мостовском районе вынесли приговор поставщику крупных партий психотропов

Сергей Демещик, отец обвиняемого:
Это не оправдание. Но это жизнь человеческая калечится.

14,5 лет колонии: в Мостовском районе вынесли приговор поставщику крупных партий психотропов

Анастасия Чивиль, помощник прокурора Мостовского района:
По настоящему уголовному делу был допрошен ряд свидетелей, которые указали на виновность обвиняемого. С учетом исследованных в настоящем уголовном деле доказательств, материалов уголовного дела, была установлена виновность обвиняемого в полном объеме.

Следствие длилось около месяца. С момента задержания наркоторговец находился под стражей. Теперь у него есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор.

Люди в материале: Александра Демещик, Сергей Демещик, Анастасия Чивиль
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Мостовском районе вынесен приговор поставщику крупных партий психотропов. Суд назначил ему 14,5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима...
 
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