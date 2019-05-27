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Президент Беларуси отправился с рабочим визитом в Казахстан

28.05.2019 09:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Будущее ЕАЭС – в центре внимания глав государств союза. Президент Беларуси отправился с двухдневным рабочим визитом в Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нур-Султане собирается Высший Евразийский экономический совет. Встреча пройдет в узком и расширенном составах. С учетом юбилейной даты – пятилетия договора о создании ЕАЭС – президенты обсудят итоги развития союза и определят дальнейшие перспективы совместной работы по углублению евразийской интеграции, реализации уже имеющихся договоренностей.

Президент Беларуси отправился с рабочим визитом в Казахстан

Кроме того, на саммит вынесены вопросы, которые касаются расширения международного сотрудничества, формирования общего электроэнергетического рынка, взаимодействия в таможенной сфере и ряд других. По итогам заседания планируется подписание соответствующих документов.

Помимо участия в саммите программой визита главы белорусского государства запланирован ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами.

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Будущее ЕАЭС – в центре внимания глав государств союза. Президент Беларуси отправился с двухдневным рабочим визитом в Казахстан, сообщили в...
 
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