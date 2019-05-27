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Из Беларуси вывезли более 80 тыс. тонн загрязненной нефти

28.05.2019 10:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Из Беларуси вывезли более 80 тыс. тонн загрязненной нефти
Фото из открытых источников

По состоянию на 27 мая с белорусской территории отправлено более 80 тыс. тонн нефти, сообщает Белнефтехим.

В ведомстве отмечают: транспортировка чистой нефти в направлении ОАО «Мозырский НПЗ» и в украинском направлении ведется в плановом режиме согласно графикам прокачки.

ОАО «Мозырский НПЗ» обеспечивает переработку нефти, соответствующей стандарту по качеству, с плановой производственной загрузкой. 

ОАО «Нафтан» работает на сниженной загрузке, перерабатывая нефть, поступающую по нефтепроводу Сургут – Полоцк и имеющую стандартные показатели качества. 

Из Беларуси вывезли более 80 тыс. тонн загрязненной нефти
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С 24 мая по трубопроводу в направлении российской ЛПДС «Унеча» началась транспортировка загрязненной нефти, накопленной в резервуарах ЛПДС «Мозырь» после первого...
 
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