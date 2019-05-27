Из Беларуси вывезли более 80 тыс. тонн загрязненной нефти

По состоянию на 27 мая с белорусской территории отправлено более 80 тыс. тонн нефти, сообщает Белнефтехим.
В ведомстве отмечают: транспортировка чистой нефти в направлении ОАО «Мозырский НПЗ» и в украинском направлении ведется в плановом режиме согласно графикам прокачки.
ОАО «Мозырский НПЗ» обеспечивает переработку нефти, соответствующей стандарту по качеству, с плановой производственной загрузкой.
ОАО «Нафтан» работает на сниженной загрузке, перерабатывая нефть, поступающую по нефтепроводу Сургут – Полоцк и имеющую стандартные показатели качества.