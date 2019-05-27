«Вернули звание «капитан». В Минске пересмотрели дело инспектора ГАИ, осужденного по трем статьям УК

Источник материала: Tut.by

В Минском городском суде рассмотрели апелляционную жалобу бывшего инспектора столичной ГАИ, которого Минска осудили за злоупотребления, бездействие и взятки">в феврале осудили на пять лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества, а также оштрафовали и лишили спецзвания «капитан милиции» за злоупотребление властью, бездействие и получение взятки. В итоге приговор оставили в силе в части квалификации и наказания, но звание вернули.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

До рассмотрения жалобы в Минском городском суде бывший инспектор ДПС 34-летний Тимофей находился в СИЗО на улице Володарского.

— Суд по апелляции был 24 мая, квалификацию и наказание сыну оставили прежними, только вернули ему звание «капитан милиции», да еще сняли арест с системного блока — документами подтверждено, что его покупала я, — рассказала AUTO.TUT.BY мама бывшего милиционера Валентина Павловна.

Зачем суд возвратил ее сыну специальное звание «капитан милиции», женщина не знает — в силовые структуры Тимофея служить не примут, да и возвращаться туда он не хочет. Также в будущем это не отразится и на пенсионных выплатах.

— Тимофей держится нормально — я была на свидании, видела его, он молодец. На этой неделе сына отправят в колонию возле Витебска, там ему будет немного легче — можно будет выходить на улицу, посещать спортзал. А мы и дальше будем обжаловать приговор.

Напомним, работу инспектора ГАИ Минска 34-летнего Тимофея сотрудники УСБ МВД проверяли с октября 2017 года по апрель 2018 года, были найдены нарушения, материалы проверки передали в СК. Следствие определило, что инспектор ГАИ, находясь на своем рабочем месте, неоднократно совершал преступления против интересов службы с использованием своих служебных полномочий. Его действия квалифицировались по ч. 2 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч. 2 ст. 425 (Бездействие должностного лица), ч. 1 и ч. 2 ст. 430 (Получение взятки) УК Беларуси. Установлено, что инспектор ДПС ГАИ Минска совершил 17 эпизодов преступлений, два из которых — взятка. Он присвоил себе 245 рублей 50 копеек, из которых 35 рублей — взятки, которые передали ему водители — нарушители ПДД. На заседаниях в суде Партизанского района Тимофей пояснил, что действовать с нарушением закона его «заставили условия на службе» — надо было выполнять план по нарушениям ПДД, негласно поставленный руководством ГАИ, ремонтировать служебное авто и покупать в него коврики. 8 февраля 2019 года Тимофею назначили наказание в виде пяти лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества, штрафом в размере 305 базовых величин (7777,5 рубля) и лишением спецзвания «капитан милиции».