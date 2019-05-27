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«Вернули звание «капитан». В Минске пересмотрели дело инспектора ГАИ, осужденного по трем статьям УК
Источник материала: Tut.by
В Минском городском суде рассмотрели апелляционную жалобу бывшего инспектора столичной ГАИ, которого Минска осудили за злоупотребления, бездействие и взятки">в феврале осудили на пять лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества, а также оштрафовали и лишили спецзвания «капитан милиции» за злоупотребление властью, бездействие и получение взятки. В итоге приговор оставили в силе в части квалификации и наказания, но звание вернули.
До рассмотрения жалобы в Минском городском суде бывший инспектор ДПС 34-летний Тимофей находился в СИЗО на улице Володарского.
— Суд по апелляции был 24 мая, квалификацию и наказание сыну оставили прежними, только вернули ему звание «капитан милиции», да еще сняли арест с системного блока — документами подтверждено, что его покупала я, — рассказала AUTO.TUT.BY мама бывшего милиционера Валентина Павловна.
Зачем суд возвратил ее сыну специальное звание «капитан милиции», женщина не знает — в силовые структуры Тимофея служить не примут, да и возвращаться туда он не хочет. Также в будущем это не отразится и на пенсионных выплатах.
— Тимофей держится нормально — я была на свидании, видела его, он молодец. На этой неделе сына отправят в колонию возле Витебска, там ему будет немного легче — можно будет выходить на улицу, посещать спортзал. А мы и дальше будем обжаловать приговор.
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«Вернули звание «капитан». В Минске пересмотрели дело инспектора ГАИ, осужденного по трем статьям УК
Зачем суд возвратил ее сыну специальное звание «капитан милиции» неизвестно - в силовые структуры Тимофея служить не примут, да возвращаться туда он не хочет,...
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