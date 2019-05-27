31 мая на Кировщине проводится профилактическая акция «Дорога не прощает ошибок»

Источник материала: Кировец





31 мая 2019 года на территории Кировского района проводится целевая профилактическая акция по предупреждению наездов на уязвимых участников дорожного движения под девизом «Дорога не прощает ошибок» , во время которой особое внимание будет уделяться нарушениям Правил дорожного движения, как со стороны водителей, так и со стороны самих уязвимых участников дорожного движения. Об этом рассказал временно исполняющий должность начальника ОГАИ Кировского РОВД Виталий Котов.

Цель данного мероприятия — профилактика ДТП с тяжелыми последствиями.

По-прежнему, самыми уязвимыми на дороге остаются пешие участники дорожного движения и велосипедисты. Дорожно-транспортные происшествия с их участием характеризуются высокой тяжестью последствий.

Переходя улицу в неустановленном месте, не используя в темное время световозвращающие элементы, двигаясь на велосипеде по проезжей части, на велосипеде, не оборудованном световозвращателями, не облачив себя в жилет со световозвращающими вставками, нередко находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения, что не позволяет адекватно реагировать на складывающуюся дорожную обстановку — этими действиями уязвимые участники дорожного движения грубо игнорируют требования Правил дорожного движения, что приводит к непоправимым последствиям.

Примеры непредсказуемого поведения пешеходов на дороге можно приводить бесконечно, а как следствие – человеческие жертвы и трагедии в семьях.

Госавтоинспекция Кировского района убедительно просит всех граждан сообщать по телефону 102 о фактах нахождения на проезжей части и вблизи нее нетрезвых пешеходов, велосипедистов, а также возчиков гужевого транспорта, чтобы сотрудники могли вовремя убрать таких горе-участников дорожного движения в безопасное место и предотвратить трагедию, а водителей призывает к повышенной внимательности во время управления транспортными средствами, что позволит предотвратить указанные выше последствия.

Уважаемые участники дорожного движения!

Помните! Неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения – это жизненно важная необходимость. Каждый из Вас лично должен позаботиться о своей безопасности.