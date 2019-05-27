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31 мая на Кировщине проводится профилактическая акция «Дорога не прощает ошибок»

28.05.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

31 мая на Кировщине проводится профилактическая акция «Дорога не прощает ошибок»

31 мая 2019 года на территории Кировского района проводится целевая профилактическая акция по предупреждению наездов на уязвимых участников дорожного движения под девизом «Дорога не прощает ошибок», во время которой особое внимание будет уделяться нарушениям Правил дорожного движения, как со стороны водителей, так и со стороны самих уязвимых участников дорожного движения. Об этом рассказал временно исполняющий должность начальника ОГАИ Кировского РОВД Виталий Котов.

Цель данного мероприятия — профилактика ДТП с тяжелыми последствиями.

По-прежнему, самыми уязвимыми на дороге остаются пешие участники дорожного движения и велосипедисты. Дорожно-транспортные происшествия с их участием характеризуются высокой тяжестью последствий.

Переходя улицу в неустановленном месте, не используя в темное время световозвращающие элементы, двигаясь на велосипеде по проезжей части, на велосипеде, не оборудованном световозвращателями, не облачив себя в жилет со световозвращающими вставками, нередко находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения, что не позволяет адекватно реагировать на складывающуюся дорожную обстановку — этими действиями уязвимые участники дорожного движения грубо игнорируют требования Правил дорожного движения, что приводит к непоправимым последствиям.   

Примеры непредсказуемого поведения пешеходов на дороге можно приводить бесконечно, а как следствие – человеческие жертвы и трагедии в семьях.

Госавтоинспекция Кировского района убедительно просит всех граждан сообщать по телефону 102 о фактах нахождения на проезжей части и вблизи нее нетрезвых пешеходов, велосипедистов, а также возчиков гужевого транспорта, чтобы сотрудники могли вовремя убрать таких горе-участников дорожного  движения в безопасное место  и предотвратить трагедию, а водителей призывает к повышенной внимательности во время управления транспортными средствами, что позволит предотвратить указанные выше последствия.

Уважаемые участники дорожного движения!

Помните! Неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения – это жизненно важная необходимость. Каждый из Вас лично должен позаботиться о своей безопасности.

 

 

 
 
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31 мая 2019 года на территории Кировского района проводится целевая профилактическая акция по предупреждению наездов на уязвимых участников дорожного...
 
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