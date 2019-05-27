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31 мая в Быховском ФОЦ пройдет акция  «Быховщина – территория здоровья»

28.05.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

31 мая в Быховском ФОЦ пройдет акция  «Быховщина – территория здоровья»31 мая в  Быховском ФОЦ пройдет широкомасштабная информационно-образовательная акция  «Быховщина – территория здоровья». Начало в 14.00

В программе: «Площадка здоровья» (консультации врачей-специалистов:   терапевта, кардиолога,  измерение артериального давления, измерение роста, веса, индекса массы тела, соцопрос), работа чайной гостиной,  «Тропа здоровья»,  консультирование врача-эпидемиолога по вопросам иммунопрофилактики, профилактики сезонных инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции; стендовые презентации информационных материалов по формированию здорового образа жизни и детских рисунков; выставки-дегустации продукции (Быховский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» и ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод»); выставка и демонстрация  аварийно-спасательной техники Быховского РОЧС; спортивный праздник (соревнования по футболу, волейболу, спортивная эстафета); Единая зарядка, флешмоб «Веселая карусель»; туристическая полоса препятствий; спортивные мастер-классы; культурно-развлекательная программа, конкурсы, викторины, обучающие мероприятия по вопросам ЗОЖ.

Приглашаются все желающие.

 
 
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31 мая в  Быховском ФОЦ пройдет широкомасштабная информационно-образовательная акция  «Быховщина – территория здоровья». Начало в 14.00 В программе: «Площадка...
 
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