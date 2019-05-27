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На кольце Западного обхода заметили датчики мониторинга трещин. Есть повод волноваться?
28.05.2019 11:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестчанин заметил на кольцевой развязке строящегося Западного обхода датчики мониторинга трещин. О своих наблюдениях он сообщил на горячую линию TUT.BY.
Фото читателя
«По информации, которая у меня есть, при проектировании допустили ошибки — и развязка потрескалась в нескольких местах, там установили приборы, фиксирующие расширение трещин, и заливают дополнительные опоры», — сообщил читатель Дмитрий.
Фото читателя
Обращение бдительного горожанина мы направили в Брестский горисполком. Ситуацию прокомментировал зампред мэра, который курирует строительство, Николай Якубовский:
«Все опоры на строящемся путепроводе возводятся в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей государственную вневедомственную экспертизу. Учитывая, что объект не типовой, заказчиком заключен договор с БелдорНИИ на научное сопровождение в процессе всего строительства до ввода объекта в эксплуатацию (это объясняет наличие датчиков). Параллельно с завершением определенных этапов работ БелдорНИИ проводит испытания конструкций. Объект будет введен в эксплуатацию в установленные сроки».
Фото читателя
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Брестчанин заметил на кольцевой развязке строящегося Западного обхода датчики мониторинга трещин. О своих наблюдениях он сообщил на горячую линию TUT.BY. Фото...
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