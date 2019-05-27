Источник материала: Новости Дзержинска

Управлением по образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома 17 мая 2019 года на базе государственного учреждения образования «Гимназия г. Дзержинска» в рамках областного правового марафона «Подросток и закон: изучаем, знаем, соблюдаем» состоялся районный турнир знатоков права.

Целью данного мероприятия было развитие навыков применения правовых знаний на практике в конкретных жизненных ситуациях.

О том, что данного мероприятие вызывает интерес у учащихся, свидетельствует тот факт, что количество участников с каждым годом только увеличивается. 17 мая в турнире приняло участие 56 учащихся из 20 учреждений образования района.

С напутственными словами перед участниками турнира выступила Рубанова Алла Анатольевна, главный специалист управления по образованию, спорту и туризму. Она обратила внимание, как важно быть достойными гражданами своей страны и пожелала ребятам успехов и побед.





В словах приветствия участников Богнат Вероника Александровна, начальник инспекции по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел Дзержинского райисполкома, выразила надежду, что ребята никогда не преступят закон, с уважением будут относится к правам других и после окончания школы кто-то станет надежным стражем порядка.

Большинство учащихся достойно справились с заданиями, о чем говорит тот факт, что дипломами различной степени было награждено 14 участников.





Наибольшим количеством дипломов награждены учащиеся:

- ГУО «Гимназия № 1 г. Дзержинска» (Лисовский М. – диплом I степени среди 8 классов, Блинковский В. – диплом I степени среди 9 классов и Салыга А. – диплом III степени среди 10 классов);

- ГУО «Гимназия г. Дзержинска» (Гасс М. – диплом I степени среди 9 классов и Аль Батран Сали. – диплом I степени среди 10 классов);

- ГУО «Великосельский УПК ДС–БШ» (Городовая П. – диплом II степени среди 8 классов и Чернявская Е. – диплом I степени среди 9 классов);

- ГУО «Петковичский УПК ЯС-СШ» (Хотянович А. – диплом III степени среди 8 классов и Рау В. – диплом II степени среди 9 классов).

Вернулись в свои учреждения образования с дипломами различной степени:

- Коваль Д. – диплом I степени среди 9 классов – ГУО «СШ № 2 г. Дзержинска»;

- Пимонова Я. – диплом I степени среди 9 классов – ГУО «Боровиковская БШ»;

- Яценко Д. – диплом I степени среди 9 классов – ГУО «Заболотский УПК ДС-БШ»;

- Аношко А. – диплом III степени среди 9 классов – ГУО «Дворищанский УПК ЯС-СШ»;

- Миллер Ю. – диплом II степени среди 10 классов – ГУО «Томковичский УПК ДС-БШ».

Хочется поздравить дипломантов с победой, пожелать успехов всем участникам турнира и выразить надежду, что в следующем году участников и победителей будет не меньше.



