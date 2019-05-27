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Белорусам будут по-новому рассчитывать денежное довольствие на военных сборах

28.05.2019 11:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси изменили размеры денежного довольствия для призванных на военные и специальные сборы. С 1 января 2020 года оно будет равняться окладам по воинским званиям военнослужащих. Сейчас — базовому окладу. Изменения предусмотрены постановлением Совмина № 331 от 25 мая. При этом военнослужащих, проходящих срочную военную службу, новшества не затронут.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Денежное довольствие — совокупность выплат, исчисляемых в денежной форме, которыми обеспечиваются военнослужащие, резервисты, суворовцы, воспитанники воинских частей и военнообязанные, призванные на военные (специальные) сборы, в зависимости от занимаемой должности, воинского звания, квалификации, продолжительности и условий военной службы, качества и результатов служебной деятельности, особенностей воинского труда, служебного и правового положения.

Так, с 1 января 2020 года размер денежного довольствия для призванных на военные и специальные сборы будет равняться размерам окладов по воинским званиям военнослужащих. Сейчас оно равняется базовому окладу в зависимости от персонального воинского звания: для рядовых — 0,043, сержантов и старшин — 0,053, прапорщиков и младших офицеров — 0,064, старших офицеров — 0,075, высших офицеров — 0,085 в месяц. До сентября 2014 года денежное довольствие было привязано к тарифной ставке первого разряда.

Военнообязанных, призванных на военные и специальные сборы, также обеспечивают продовольствием, вещевым имуществом, проездными (кроме проезда в городском транспорте) для проезда к месту сборов и обратно к месту жительства.

Военнослужащих, проходящих срочную военную службу, новшества не затронут. Напомним, для военнослужащих, проходящих срочную службу, с 1 января изменили размеры должностных окладов.

Напомним, в Беларуси с 2020 года для бюджетников введут новую схему оплаты труда. Тарифную ставку первого разряда заменят базовой ставкой в 180 рублей, а надбавки и доплаты будут устанавливать централизованно.

 
 
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В Беларуси изменили размеры денежного довольствия для призванных на военные и специальные сборы.
 
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