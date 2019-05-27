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Белорусам будут по-новому рассчитывать денежное довольствие на военных сборах
Источник материала: Tut.by
В Беларуси изменили размеры денежного довольствия для призванных на военные и специальные сборы. С 1 января 2020 года оно будет равняться окладам по воинским званиям военнослужащих. Сейчас — базовому окладу. Изменения предусмотрены
Так, с 1 января 2020 года размер денежного довольствия для призванных на военные и специальные сборы будет равняться размерам окладов по воинским званиям военнослужащих. Сейчас оно
Военнообязанных, призванных на военные и специальные сборы, также обеспечивают продовольствием, вещевым имуществом, проездными (кроме проезда в городском транспорте) для проезда к месту сборов и обратно к месту жительства.
Военнослужащих, проходящих срочную военную службу, новшества не затронут. Напомним, для военнослужащих, проходящих срочную службу, с 1 января
Напомним, в Беларуси с 2020 года для бюджетников
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В Беларуси изменили размеры денежного довольствия для призванных на военные и специальные сборы.
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