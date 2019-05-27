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В Лепеле взорвалась котельная в частном доме - постадали пожилые супруги
Источник материала: Партизан
В Лепеле на территории частного домовладения прогремел взрыв, пострадало 2 человека.
27 мая в 13 часов 20 минут в службу спасения «101» поступило сообщение о взрыве по улице 1-я Сенная в городе Лепеле.
Прибывшие к месту сообщения спасатели установили, что произошло обрушение стен и кровли блочной пристройки к жилому дому.
До прибытия подразделений МЧС хозяин дома 72-летний пенсионер и его 72-летняя супруга с ожогами различной степени тяжести, были госпитализированы в учреждение здравоохранения.
В результате взрыва в пристроенном помещении разрушены три стены, потолочное перекрытие, в помещении кухни повреждены потолочное перекрытие и имущество.
Пристройка использовалась как санузел и котельная, сообщает МЧС
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В Лепеле на территории частного домовладения прогремел взрыв, пострадало 2 человека.
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