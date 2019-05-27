







По материалам дела директор детской школы искусств, действуя по предварительному сговору со своей супругой, в течение 10 лет, с 21 февраля 2008-го по 7 ноября 2018 года, вносили в журналы индивидуальных учебных занятий, табели учета рабочего времени сотрудников школы и в сведения о количестве проработанных академических часов заведомо ложные данные.





Директор визировал их, придавая тем самым статус официального документа и передавал в бухгалтерию отдела Шарковщинского райисполкома для формирования фонда оплаты труда.





Общая сумма необоснованно начисленной зарплаты составила Br8980.





На стадии предварительного следствия обвиняемые возместили причиненный ущерб в полном объеме. Также супруги признали свою вину и раскаялись.





Суд Шарковщинского района назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы без конфискации имущества с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 3 года каждому.









По правилам статьи 78 Уголовного кодекса суд постановил условно не применять назначенное наказание, если в течение испытательного двухлетнего срока они не совершат новое преступление и будут выполнять возложенные на них правоограничения.





Кроме того, каждый из обвиняемых должен уплатить в доход государства уголовно-правовую компенсацию в размере 50 базовых величин в течение 6 месяцев после вступления приговора в законную силу.





В прокуратуре отметили, что это уголовное дело было возбуждено по результатам проверки исполнения антикоррупционного законодательства в системе учреждений культуры региона.