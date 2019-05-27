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Светлана Алексиевич: Лукашенко теряет почву под ногами

28.05.2019 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлана Алексиевич говорит про Лукашенко, белорусский язык, русскую угрозу и Куропаты.

Светлана Алексиевич: Лукашенко теряет почву под ногами
Свои мнением она поделилась в интервью Белсат

«Мы живем среди насилия. Сегодня вырывают, выбрасывают кресты с могил, на следующий день преследуют цыган, потому что им показалось, что они виноваты в том, что произошло с погибшим милиционерам. Так они прикрывают свою беспомощность. Ничего необычного. Сколько я себя помню, в нашей стране мы всегда так живем. Это тоталитаризм, который крепнет. […]

Кресты в Куропатах, которые пали, это, конечно, свидетельствует о том, что Лукашенко теряет почву под ногами. Он наверняка растерян, он мстителен, потому что где-то его унижают, видно, это связано с тем, как себя ведет Путин, требуя объединения. 

И это его вечное чутье политического животного, оно начинает отказывать. Мне тоже показалось, что эти Куропаты, эти кресты, когда они валялись на земле… Сколько людей не спрашивали на улицах – ни один человек не поддержал. Ни один человек не нашел, как обычно, хоть какого-то объяснения… Это говорит о том, что у него уходит почва под ногами…»

Светлана Алексиевич также поделилась своим мнением о возможности агрессии со стороны России, о том, какой язык она указала родным во время переписи населения, и о том, что может стать надеждой для Беларуси. 

Беседа полностью – в видео.



 
 
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Светлана Алексиевич говорит про Лукашенко, белорусский язык, русскую угрозу и Куропаты.
 
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