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Клиенты MTBankFX теперь могут работать на MetaTrader 4

28.05.2019 10:40 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Клиенты MTBankFX теперь могут работать на MetaTrader 4
Клиенты MTBankFX теперь могут работать на MetaTrader 4

Благодаря MetaTrader 4 клиенты получают возможность пользоваться привычными инструментами и работать в комфортных условиях без необходимости адаптироваться под какой-либо другой функционал.

За много лет существования на рынке эта система заслужила доверие большого числа трейдеров по всему миру не только благодаря технической простоте и удобству, но и тому, что трейдер с любым уровнем подготовки может быстро начать торговать на рынке Форекс.

 
 
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Самая крупная банковская форекс-площадка Беларуси MTBankFX начала работать с MetaTrader 4 одной из самых популярных трейдинговых платформ в мире.
 
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