Источник материала: Myfin



Клиенты MTBankFX теперь могут работать на MetaTrader 4

Благодаря MetaTrader 4 клиенты получают возможность пользоваться привычными инструментами и работать в комфортных условиях без необходимости адаптироваться под какой-либо другой функционал.