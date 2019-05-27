|
Клиенты MTBankFX теперь могут работать на MetaTrader 4
Источник материала: Myfin
Благодаря MetaTrader 4 клиенты получают возможность пользоваться привычными инструментами и работать в комфортных условиях без необходимости адаптироваться под какой-либо другой функционал.
За много лет существования на рынке эта система заслужила доверие большого числа трейдеров по всему миру не только благодаря технической простоте и удобству, но и тому, что трейдер с любым уровнем подготовки может быстро начать торговать на рынке
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самая крупная банковская форекс-площадка Беларуси MTBankFX начала работать с MetaTrader 4 одной из самых популярных трейдинговых платформ в мире.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)