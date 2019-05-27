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В Лепеле нашли тело двухлетнего мальчика. Задержали мать и сожителя

28.05.2019 11:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Лепеле нашли тело двухлетнего мальчика. Задержали мать и сожителя
Следственный комитет РБ

Утром 27 мая 23-летняя женщина обратилась в милицию и сообщила о том, что ее 2-летний сын пропал в парке. 

В ходе поиска ребенка выяснилось: женщина пыталась ввести правоохранителей в заблуждение. Записи с камер видеонаблюдения показали, что в парке женщина находилась одна. 

В ходе осмотра жилья заявительницы в одной из построек было обнаружено тело мальчика без признаков жизни. 

Следователи завершили осмотр места происшествия. Были установлены признаки криминального характера гибели ребёнка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 Уголовного кодекса (убийство заведомо малолетнего).

По подозрению в совершении преступления задержаны мать ребёнка и ее сожитель. С ними проводятся следственные действия. 

В Лепеле нашли тело двухлетнего мальчика. Задержали мать и сожителя
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О произошедшем сообщает Следственный комитет Беларуси в своем телеграмм-канале.
 
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