В Лепеле нашли тело двухлетнего мальчика. Задержали мать и сожителя

Источник материала: Аргументы и факты

Утром 27 мая 23-летняя женщина обратилась в милицию и сообщила о том, что ее 2-летний сын пропал в парке.

В ходе поиска ребенка выяснилось: женщина пыталась ввести правоохранителей в заблуждение. Записи с камер видеонаблюдения показали, что в парке женщина находилась одна.

В ходе осмотра жилья заявительницы в одной из построек было обнаружено тело мальчика без признаков жизни.

Следователи завершили осмотр места происшествия. Были установлены признаки криминального характера гибели ребёнка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 Уголовного кодекса (убийство заведомо малолетнего).