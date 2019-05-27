ЕРИП начнет распознавать людей по лицу и голосу

Источник материала: KYKY

В этом году система ЕРИП запустит биометрическую идентификацию пользователей, сообщает СТВ. Это значит, что беларусов будут распознавать двумя способами: по лицу и голосу.

Система предусмотрит так называемую «проверку живости». Она убедится, что перед ней настоящий, живой человек (мало ли), а не фотография. Только после этого клиент получит доступ к приложению банка. А там уже сможет произвести нужные платежи.

Однако нововведение не заменит стандартную идентификацию. Она разбавит функционал и станет дополнительной опцией. На данный момент инновацию тестируют, запустят ее по прогнозам в ближайшие месяцы.