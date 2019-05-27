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ЕРИП начнет распознавать людей по лицу и голосу
Источник материала: KYKY>
В этом году система ЕРИП запустит биометрическую идентификацию пользователей,
Система предусмотрит так называемую «проверку живости». Она убедится, что перед ней настоящий, живой человек (мало ли), а не фотография. Только после этого клиент получит доступ к приложению банка. А там уже сможет произвести нужные платежи.
Однако нововведение не заменит стандартную идентификацию. Она разбавит функционал и станет дополнительной опцией. На данный момент инновацию тестируют, запустят ее по прогнозам в ближайшие месяцы.
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