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ЕРИП начнет распознавать людей по лицу и голосу

28.05.2019 11:20 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В этом году система ЕРИП запустит биометрическую идентификацию пользователей, сообщает СТВ. Это значит, что беларусов будут распознавать двумя способами: по лицу и голосу.

Система предусмотрит так называемую «проверку живости». Она убедится, что перед ней настоящий, живой человек (мало ли), а не фотография. Только после этого клиент получит доступ к приложению банка. А там уже сможет произвести нужные платежи.

Однако нововведение не заменит стандартную идентификацию. Она разбавит функционал и станет дополнительной опцией. На данный момент инновацию тестируют, запустят ее по прогнозам в ближайшие месяцы.

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В этом году система ЕРИП запустит биометрическую идентификацию пользователей, сообщает СТВ. Это значит, что беларусов будут распознавать двумя способами: по лицу...
 
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