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Красота! Беларуский бренд снял видео с очень разными обнаженными девушками
Источник материала: KYKY>
Беларуски снялись в минутных роликах, посвященных их телам. В них девушки рассказали об отношении к собственной внешности и дискриминации, с которой им пришлось сталкиваться на пути к гармонии с собой.
Автор проекта – беларуский бренд одежды Normal для девушек размера плюс. Короткие видео опубликовали в Instagram, на данный момент в сети доступны истории шести беларусок, среди которых – певица Palina. Она не только порассуждала о том, почему с телом нужно строить диалог, но и записала трек для роликов.
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Фото обложки: instagram.com/normal.official.
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Беларуски снялись в минутных роликах, посвященных их телам. В них девушки рассказали об отношении к собственной внешности и дискриминации, с которой им пришлось...
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