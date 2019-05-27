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Красота! Беларуский бренд снял видео с очень разными обнаженными девушками

28.05.2019 10:33 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларуски снялись в минутных роликах, посвященных их телам. В них девушки рассказали об отношении к собственной внешности и дискриминации, с которой им пришлось сталкиваться на пути к гармонии с собой.

Автор проекта – беларуский бренд одежды Normal для девушек размера плюс. Короткие видео опубликовали в Instagram, на данный момент в сети доступны истории шести беларусок, среди которых – певица Palina. Она не только порассуждала о том, почему с телом нужно строить диалог, но и записала трек для роликов.

Как пишет CityDog, бренд Normal стремился показать естественную красоту героинь, а их личным опытом вдохновить аудиторию. Которая, к слову,  положительно отреагировала на идею. «Любить себя настоящими – ведь это Normal-но», – подчеркнули представители бренда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Normal (@normal.official)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Normal (@normal.official)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Normal (@normal.official)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Normal (@normal.official)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Normal (@normal.official)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Normal (@normal.official)

Фото обложки: instagram.com/normal.official.

 
 
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Беларуски снялись в минутных роликах, посвященных их телам. В них девушки рассказали об отношении к собственной внешности и дискриминации, с которой им пришлось...
 
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