23-кратный олимпийский чемпион признался, что думал о самоубийстве

Источник материала: Tut.by

Самый титулованный спортсмен в истории Олимпийских игр американский пловец Майкл Фелпс в своем твиттере признался, что его посещали мысли самоубийстве.

— Я боролся с тревогой и депрессией и спрашивал себя, хочу ли я жить дальше. И когда избавиться от этих мыслей казалось уже невозможным, я решил обратиться к квалифицированному специалисту. Этот шаг в итоге помог спасти мою жизнь. В схожих ситуациях вам не стоит столько ждать и доводить себя до такого состояния, — советует Майкл Фелпс.

I struggled with anxiety and depression and questioned whether or not I wanted to be alive anymore. It was when I hit this low that I decided to reach out and ask for the help of a licensed therapist. This decision ultimately helped save my life. You don’t have to wait for things