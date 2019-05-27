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23-кратный олимпийский чемпион признался, что думал о самоубийстве
Источник материала: Tut.by
Самый титулованный спортсмен в истории Олимпийских игр американский пловец Майкл Фелпс в своем
— Я боролся с тревогой и депрессией и спрашивал себя, хочу ли я жить дальше. И когда избавиться от этих мыслей казалось уже невозможным, я решил обратиться к квалифицированному специалисту. Этот шаг в итоге помог спасти мою жизнь. В схожих ситуациях вам не стоит столько ждать и доводить себя до такого состояния, — советует Майкл Фелпс.
30 июня Майклу Фелпсу исполнится 34 года. Он единственный в истории спорта олимпийский чемпион. Объявил о завершении карьеры после Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. На пяти Олимпиадах американец завоевал 28 медалей (23 золотые, три серебряные и две бронзовые).
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Самый титулованный спортсмен в истории Олимпийских игр признался, что его посещали мысли самоубийстве.
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