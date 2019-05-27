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Белорусские пограничники будут нести службу в усиленном режиме во время Евроигр

28.05.2019 11:18 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Государственный пограничный комитет Беларуси во время II Европейских игр будет нести службу  в усиленном режиме, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" председатель ГПК Анатолий Лаппо.

"Госпогранкомитет в рамках своей компетенции провел комплекс мероприятий по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года. Главной задачей для нас в данный период будет являться обеспечение бесперебойного функционирования пунктов пропуска и надежности охраны границы. Нести службу наши сотрудники в этот период будут в усиленном режиме", - рассказал Лаппо.

Глава ГПК напомнил, что с 20 мая по 10 июля пропуск через границу официальных участников Европейских игр осуществляется в безвизовом порядке на основании сведений об аккредитации в автоматизированной системе пограничного контроля, а гостей и болельщиков с 10 июня по 10 июля – на основании сведений о приобретенном билете для посещения спортивных мероприятий Европейских игр.

"Отмечу, что пропуск участников и гостей II Европейских игр в пунктах пропуска будет осуществляться в приоритетном порядке по отдельному каналу, обозначенному логотипом состязаний", - подчеркнул Лаппо.

Кроме того, добавил он, в основных пунктах пропуска для оказания помощи участникам и болельщикам Евроигр в пересечении государственной границы привлечены волонтеры.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

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Теги: Минск
 
 
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Государственный пограничный комитет Беларуси во время II Европейских игр будет нести службу  в усиленном режиме, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" председатель...
 
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