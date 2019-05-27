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Белорусская палата моды представит показ "Украіна. Етно-fashion"
Источник материала: Интерфакс
30 мая в Минске при поддержке Посольства Украины в Республике Беларусь и РОО "Белорусская палата моды" в рамках совместного украинско-белорусского проекта состоится показ "Украіна. Етно-fashion". В целях развития сотрудничества между двумя странами и поддержки движения ответственной моды свои коллекции представят украинский бренд RUTA и белорусский бренд Historia Naturalis.
Свою коллекцию на мероприятии также презентуют белорусские дизайнеры Полина Воронова и Лариса Атаманова, бренд Historia Naturalis (члены РОО "Белорусская палаты моды"). Бренд неоднократно участвовал в Belarus Fashion Week и совсем недавно в Ethical Fashion Show – проект-инициатива Белорусской палаты моды, посвященный устойчивой моде. Дизайнерский дуэт известен своей эксклюзивной серией принтов и работой только с натуральными тканями. Вдохновением для новой коллекции RAYOK послужила художница-примитивистка Алена Киш, которая жила в оппозиции к традиционными гендерным ролям и, благодаря своему искусству, привлекла внимание к сопротивлению патриархальным нормам.
Янина Гончарова, руководитель РОО "Белорусская палата моды": "Наша ассоциация первой в Беларуси подняла вопрос о sustainable fashion и стала привлекать внимание модного сообщества к этой важной теме. Мы следим за работой наших коллег в теме "ответственной моды" за рубежом и, по возможности, привозим их в Беларусь, чтобы они могли поделиться с белорусскими брендами знаниями и идеями, наладить коммуникацию. Очень важно, чтобы подрастающее поколение гордилось своими корнями и заботилась о культурных ценностях страны, а подобные проекты – это наши уверенные шаги в данном направлении".
Когда: 30 мая
Где: Минск, ул. Захарова, 28, "Дом дружбы
Вход на мероприятие – только по пригласительным
Телефон для справок: +375 17 244-59-11
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30 мая в Минске при поддержке Посольства Украины в Республике Беларусь и РОО "Белорусская палата моды" в рамках совместного украинско-белорусского проекта...
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