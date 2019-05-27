Пашинян заявил о заинтересованности Армении в эффективной работе ОДКБ

Источник материала: Интерфакс

Армения согласовала назначение представителя Беларуси Станислава Зася на пост генсека ОДКБ, рассчитывает на эффективную работу организации.

"Рад, что достигнуто согласие о том, что с 1 января 2020 года на ротационной основе Вы займете пост генерального секретаря ОДКБ. ОДКБ является одной из важнейших составляющих системы безопасности Армении, и мы заинтересованы в эффективной работе Организации. Деятельность ОДКБ в нашем регионе должна способствовать сохранению баланса и мира", - сказал глава армянского правительства Никол Пашинян во вторник на встрече с кандидатом на пост генсека организации от Беларуси Засем.

Премьер Армении приветствовал достижение договоренности о том, что белорусский представитель станет генсеком ОДКБ.

Он отметил, что страны ОДКБ должны действовать в соответствии с буквой и духом устава организации. Пашинян выразил надежду, что Зась будет способствовать повышению эффективности сотрудничества между странами ОДКБ в сфере безопасности и обеспечению коллективной безопасности, сообщили в пресс-службе главы армянского правительства.

Со своей стороны Зась заявил, что приложит все усилия для повышения эффективности ОДКБ и развития сотрудничества в рамках организации.

По сообщению пресс-службы, премьер Армении и белорусский представитель, в настоящее время госсекретарь Совета безопасности Беларуси, обсудили вопросы военно-технического сотрудничества, сохранения военного баланса в регионе. Пашинян отметил, что Армения настроена на продолжение совместной работы в атмосфере диалога в направлении формирования действенной повестки и взаимовыгодного сотрудничества.

В свою очередь в пресс-службе министерства иностранных дел Беларуси сообщили, что во время встречи Зася и Пашиняна были обсуждены вопросы состояния дел и перспектив функционирования ОДКБ.

"Получена поддержка армянской стороны назначения на должность генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с 1 января 2020 года", - подчеркнули в МИД.

22 мая в Бишкеке глава МИД Киргизии Чингиз Айдарбеков сообщил, что Совет министров иностранных дел стран ОДКБ на заседании в узком составе принял решение внести на рассмотрение глав государств кандидатуру представителя Беларуси Станислава Зася на пост генсека организации с 1 января 2020 года.

Он добавил, что саммит глав государств ОДКБ планируется провести в Бишкеке 28 ноября. По его словам, накануне встречи Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел организации.

Вакансия генсека ОДКБ открылась в 2018 году после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

В начале ноября 2018 года бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что следующий после Армении генсек организации по Уставу должен быть выбран от Беларуси. Соответствующую информацию позднее подтвердил и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Вместе с тем Ереван настаивал на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении.

В состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.