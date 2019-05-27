Медведев признает наличие споров внутри ЕАЭС и допускает возможность их разрешения в суде

Источник материала: Интерфакс

Премьер РФ Дмитрий Медведев считает нормальным разрешение споров внутри Евразийского союза путем обращения в суд ЕАЭС, рассчитывает на рост авторитета этого органа.

"Я ничего в этом плохого не вижу. Я вообще за всемерное использование судебной формы. В ряде случаев, если не удается договориться или позиции несовместимы, это может быть так или иначе. В конце концов, можно обратиться в юрисдикционный орган, то есть в суд, и сказать: разреши наш спор", - заявил Медведев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в связи с пятилетием подписания Договора о создании Евразийского экономического союза.

При этом Медведев подчеркнул, что "решение суда будет авторитетно только в том случае, если оно будет безукоризненно, без каких-либо комментариев исполняться всеми сторонами, то есть суд должен быть в этом смысле высшей инстанцией".

"Надеюсь, что и суд нашего интеграционного объединения в определенной перспективе достигнет такого уровня авторитета", - сказал Медведев.

Он признал, что споры внутри Евразийского межправительственного совета "возникают постоянно". "Споры продолжаются, это нормально. И на последнем нашем мероприятии, которое проходило в Армении, мы достаточно долго спорили и по содержательным вопросам, и по двусторонним вопросам", - сообщил премьер РФ.

На вопрос, что будет представлять собой ЕАЭС через пять лет, Медведев не исключил, что его состав может расшириться. "У нас открытый союз, у нас и наблюдатели появились сейчас, может быть, и состав будет расширяться", - сказал правительства РФ.

"Для меня Евразийский союз - это такая форма интеграции близких в историческом плане государств, которая ведет к улучшению жизни наших народов. Только в этом плане я и смотрю на будущее Евразийского союза", - добавил он.