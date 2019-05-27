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ГПК наращивает охрану границ Беларуси на всех направлениях - Лаппо

28.05.2019 10:28 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

С какими вызовами сталкиваются сегодня белорусские пограничники, как Евросоюз помогает обустраивать белорусскую границу и готов ли Госпогранкомитет к II Европейским играм – об этом в День пограничника в интервью агентству "Интерфакс-Запад" рассказал председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.

ГПК наращивает охрану границ Беларуси на всех направлениях - Лаппо

- В феврале президент Беларуси Александр Лукашенко при утверждении решения на охрану госграницы органами пограничной службы в 2019 году сказал, что вызовов стало больше. О каких вызовах идет речь, сохраняется ли такая ситуация и в текущем году?

- Основными вызовами по компетенции пограничного ведомства остаются незаконная миграция, наркотрафик, попытки перемещения через границу оружия и боеприпасов. Мы планомерно и поэтапно продолжаем усиление пограничной инфраструктуры на белорусских рубежах. В первую очередь это выражается в дальнейшем инженерном оборудовании всех участков границы, а на украинском направлении также и в увеличении плотности ее охраны.

Так, в 2018 году на южном рубеже мы выставили еще одно новое подразделение – пограничный пост "Наровля", еще в двух – на пограничных заставах "Комарин" и "Асаревичи" – увеличили численность. Еще ряд подразделений протерпел серьезные качественные преобразования, как по штатной численности, так и по техническому оснащению.

Выполняя поручение главы государства, мы усилили рубежи охраны, половину из которых оборудовали сигнализационными системами заградительного типа. Это делает территорию, непосредственно прилегающую к границе, непроходимой для потенциального нарушителя и одновременно позволяет нашим тревожным группам, пограничным нарядам в считанные минуты оказаться на нужном участке.

Одним из основных элементов повышения плотности и эффективности охраны границы является инженерно-техническое обустройство рубежей.

ГПК наращивает охрану границ Беларуси на всех направлениях - Лаппо

В рамках реализации Государственной программы развития и модернизации инфраструктуры государственной границы на 2014-2022 годы, в 2018 году мы построили около 90 км рубежей охраны – это пограничные дороги с контрольно-следовыми полосами, возвели 46 км заграждений для последующего их оборудования сигнализационными средствами охраны. Не меньшие планы у нас и в этом году. Важно отметить, что инженеррное оборудование участка на направлении строительства БелАЭС будет завершено в этом году.

И, конечно, не забываем о работе с местным населением, которое в своей основной массе нетерпимо к "непрошеным гостям" и к тем элементам противоправной деятельности, которые пытаются внести свой негативный уклад и свои "правила" в жизнь нашего общества.

Скажу, что наращивание сил и средств мы планомерно проводим на всех направлениях. Все зависит от обстановки на конкретном участке. Где-то увеличиваем численность, где-то разворачиваем новые подразделения. И как уже было озвучено, будет завершено формирование резерва начальников пограничных групп и отрядов – маневренных групп.

- Беларусь работает над тем, чтобы создать "интеллектуальную границу", что позволяет эффективно дистанционно контролировать обстановку меньшими силами. Какие технологии используются сегодня и каких инноваций можно ждать в ближайшем будущем?

- Так называемая "интеллектуальная граница" позволяет нам повысить плотность охраны и ее эффективность. На оборудованных рубежах пограничник охраняет границу дистанционно при помощи IT и электронных технологий. Сегодня мы оснащаем подразделения новыми современными интеллектуальными комплексами, которые практически не выдают ложных "сработок". Приведу пример: таких рубежей только в минувшем году мы построили суммарно более 60 км.

На важных направлениях, как, например, направление строительства Белорусской АЭС, пограничный пост "Кемелишки", это, можно сказать, первое в истории такое небольшое подразделение, на участке которого установлена так называемая интеллектуальная система охраны государственной границы.

ГПК наращивает охрану границ Беларуси на всех направлениях - Лаппо

Вместе с тем на польском направлении, там, где это целесообразно, модернизируем сигнализационные комплексы "прошлого", и я скажу, они фактически получают "новую" жизнь и показывают высокую эффективность охраны границы.

- Серьезная проблема – нелегальная миграция. Меняются ли потоки нелегальных мигрантов по странам? Какие новые схемы придумывают организаторы каналов нелегальной миграции и, соответственно, применяют ли пограничники новые методы для пресечения таких каналов?

- В 2019 году сохранились тенденции прошлых – территория Беларуси по-прежнему используется незаконными мигрантами в качестве транзитной на пути следования из России в страны ЕС.

Так, в текущем году за нарушение законодательства о государственной границе органами погранслужбы, в том числе в рамках международной операции под эгидой ОДКБ "Нелегал-Весна", привлечено к ответственности более 3,3 тыс. лиц, среди которых 71 человек являлись незаконными мигрантами и имели прямой умысел на нарушение государственной границы. Кроме того, нами выявлено 1409 потенциальных незаконных мигрантов, которые не пропущены через границу.

ГПК наращивает охрану границ Беларуси на всех направлениях - Лаппо

В прошлом году существенное влияние на миграционную обстановку на наших рубежах оказало проведение Чемпионата мира по футболу в России. Приобретенный белорусскими пограничниками опыт учтен в обеспечении надежной охраны границы и будет использован при проведении в Беларуси II Европейских игр.

В текущем году сохранилась активность организованных преступных групп по налаживанию каналов незаконной миграции. Так, на сегодняшний день органами пограничной службы пресечено 8 каналов указанной противоправной деятельности, при этом задержано 10 их организаторов и пособников.

По результатам работы, органами дознания погранслужбы в рамках противодействия незаконной транзитной миграции и связанным с ней противоправным деяниям возбуждено 38 уголовных дел в отношении 37 лиц. Следственными органами по нашим материалам возбуждено 3 уголовных дела в отношении двух лиц.

Учитывая, что каналы незаконной транзитной миграции носят высокоорганизованный трансграничный характер, основные наши усилия сосредоточены на проведение совместных оперативно-розыскных и иных мероприятий по пресечению указанной противоправной деятельности с правоохранительными органами России и сопредельных государств.

В 2018-2019 годах ОПС во взаимодействии с сопредельными пограничными ведомствами вскрыто 10 каналов незаконной транзитной миграции граждан Вьетнама, Шри-Ланки, Ирака, Индии и Нигерии.

- Как налажено сотрудничество с российскими коллегами, в том числе в вопросе пресечения наркотрафика и каналов нелегальной миграции?

- Динамика роста количества изъятых в 2019 году наркотиков свидетельствует о сохраняющихся угрозах, что повторяет тенденции прошлого года. Основным источником поступления наркотиков на внутренние рынки государств, в том числе и Беларуси, по-прежнему являются каналы международного наркотрафика, организуемые транснациональной организованной преступностью. Это, в частности, марокканский гашиш, амфетамин, марихуана (индийская конопля), латиноамериканский кокаин, которые поставляются из ЕС на территорию ЕАЭС, главным образом – в Россию, с последующим перемещением более мелкими партиями в Беларусь.

В связи со сложившейся ситуацией, учитывая высокую латентность указанной противоправной деятельности, основные усилия пограничной службы сосредоточены на выявлении наркотиков в пунктах пропуска, а также организации и проведении совместных с правоохранительными органами Беларуси и России оперативно-розыскных и иных мероприятий по пресечению деятельности трансграничных преступных групп.

Необходимо отметить, что эффективное противодействие наркотрафику, изобличение и привлечение к ответственности всех организаторов и пособников каналов поставки наркотиков возможно только при согласованных действиях органов пограничной службы, внутренних дел и таможенных органов, в том числе во взаимодействии с коллегами из России и иных сопредельных государств.

Так, в 2019 году в рамках решения задач органами погранслужбы самостоятельно изъято более 445 кг различных наркотиков: гашиш, амфетамин, марихуана. Также в ходе проведения совместных мероприятий с таможенными органами по нашей инициативе изъято более 164 кг наркотиков, это амфетамин и гашиш.

ГПК наращивает охрану границ Беларуси на всех направлениях - Лаппо

Всего в 2019 году правоохранительными органами (ОПС, ГТК и МВД) на государственной границе изъято более 749 кг наркотиков (гашиш, амфетамин, марихуана).

Отмечу, что в текущем году пограничниками во взаимодействии с иными правоохранительными органами ликвидированы две нарколаборатории по производству амфетамина, одна из которых являлась крупнейшей из выявленных в Беларуси.

В 2019 году органами погранслужбы в рамках противодействия незаконному обороту наркотиков возбуждено 17 уголовных дел в отношении организаторов и пособников противоправной деятельности.

Следственными органами по материалам наших подразделений возбуждено 21 уголовное дело.

Касаясь правоприменительной практики, необходимо отметить, что в настоящее время по материалам вышеуказанных уголовных дел осужденные лица приговорены к лишению свободы на сроки от 1,5 до 8-ми лет. Заслуживает внимания дело по крупному задержанию гашиша, когда траффикер, гражданин Беларуси, в сентябре 2018 года был приговорен к лишению свободы сроком на 20 лет.

- Беларусь и Евросоюз активно сотрудничают по линии международной техпомощи. В частности, ЕС оказывает Беларуси помощь в обустройстве госграницы. Какие на сегодня реализуются проекты, какие находятся в проработке?

- Одним из важных направлений деятельности Госпогранкомитета является привлечение международной технической помощи для повышения эффективности обеспечения пограничной безопасности, где основными донорами выступают Европейский Союз, США, а также международные организации. Этим направлением деятельности международного сотрудничества мы занимаемся более 15 лет, и за это время общий объем привлеченной помощи в интересах пограничного ведомства составил более $50 млн. Конечно, самым крупным донором МТП является Европейский союз, а инструментами, в которых участвует Госпогранкомитет, - "Восточное партнерство", программы ЕС по трансграничному сотрудничеству "Латвия-Литва-Беларусь" и "Польша-Беларусь-Украина", "Инструмент мобильного партнерства" и другие.

В настоящее время Госпогранкомитетом совместно с ЕС реализуются, а часть из них находятся на рассмотрении, проекты МТП, которые обеспечат:

- создание контактных пунктов с Латвией и подготовку аналитического отчета в преддверии проведения Чемпионата мира по хоккею в 2021 году;

- повышение потенциала органов пограничной службы в вопросах противодействия незаконному перемещению стрелкового оружия и боеприпасов;

- создание волоконно-оптической системы связи вдоль всей границы Беларуси с Литвой;

- оснащение подразделений границы на польском направлении комплектами оптико-волоконной сигнализационной системы периметровой охраны, автомобилями и иной техникой;

- строительство Центра размещения мигрантов и задержанных лиц на участке Полоцкого пограничного отряда.

- Беларусь и Украина продолжают работу по демаркации государственной границы. Что планируется сделать в текущем году? Может ли демаркация быть завершена ранее заявленного срока – 2026 года?

Эта работа идет в соответствии с Планом демаркации государственной границы между Республикой Беларусь и Украиной на 2019 год и предусматривает вынесение государственной границы с карты на местность на участках общей протяженностью около 85 км, в том числе в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, а также установку 400 пограничных знаков или их элементов и очистку полосы крепления государственной границы (150 км со стороны Республики Беларусь и 136 км со стороны Украины). При этом, совместная белорусско-украинская демаркационная комиссия может изменять прогнозные показатели в сторону увеличения.

ГПК наращивает охрану границ Беларуси на всех направлениях - Лаппо

Хочу подчеркнуть, что демаркационные работы носят двусторонний характер. Следовательно, график их выполнения во многом зависит от координации совместных усилий, слаженности и непрерывного контроля. Практические демаркационные работы могут быть завершены ранее 2026 года при соблюдении всех вышеперечисленных факторов, однако не следует забывать о такой неотъемлемой части демаркации, как составление и утверждение демаркационных документов, что также занимает определенное время.

- Очередное заседание Совета командующих пограничными войсками СНГ должно пройти в Минске. Что планируется обсудить на встрече? Как Вы в целом оцениваете уровень сотрудничества Госпогранкомитета с погранведомствами на постсоветском пространстве?

- Во-первых, хочу отметить, что Госпогранкомитет принимает активное участие во всех основных запланированных мероприятиях и прилагает усилия по обеспечению национальных интересов Республики Беларусь в рамках функционирования указанной международной организации, а также максимальному использованию ее возможностей для установления и развития взаимовыгодного сотрудничества на двусторонней основе с пограничными ведомствами государств – участников СНГ.

Очередное 82-е заседание СКПВ пройдет в Минске в октябре текущего года. В рамках данного мероприятия запланировано проведение заседания Координационного совета по науке и образованию, а также рабочей встречи ветеранов пограничных ведомств государств – участников СНГ в Бресте.

Планируется обсудить обстановку на внешних границах государств – участников СНГ, проведение совместных специальных пограничных операций на внешних границах СНГ, План основных мероприятий Совета командующих Пограничными войсками по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласовать предварительную повестку дня очередного заседания, а также подвести итоги деятельности Совета командующих в 2019 году и поставить задачи на 2020 год.

Уровень сотрудничества Госпогранкомитета с пограничными ведомствами на постсоветском пространстве считаю довольно высоким, об этом свидетельствуют мероприятия, проводимые как в рамках Совета командующих, так и на двусторонней основе. Мы активно помогаем продвигать продукцию отечественных производителей, которая используется на государственной границе, и с удовольствием изучаем опыт наших коллег.

- Как Госпогранкомитет готовится к II Европейским играм в Минске? Прогнозируете ли осложнение ситуации на границе?

- Госпогранкомитет в рамках своей компетенции провел комплекс мероприятий по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года. Главной задачей для нас в данный период будет являться обеспечение бесперебойного функционирования пунктов пропуска и надежности охраны границы.

Пропуск через границу официальных участников Европейских игр будет, осуществляется в безвизовом порядке с 20 мая по 10 июля на основании сведений об аккредитации в автоматизированной системе пограничного контроля, а гостей и болельщиков с 10 июня по 10 июля – на основании сведений о приобретенном билете для посещения спортивных мероприятий Европейских игр. Нести службу наши сотрудники в этот период будут в усиленном режиме.

Отмечу, что пропуск участников и гостей II Европейских игр в пунктах пропуска будет осуществляться в приоритетном порядке по отдельному каналу, обозначенному логотипом состязаний.

В основных пунктах для оказания помощи участникам и болельщикам Евроигр в пересечении государственной границы мы привлекаем волонтеров.

Хочу заверить, что органы пограничной службы примут все меры для комфортного пересечения границы участниками и болельщиками Европейских игр.

- Приближается период летних отпусков. Что должны знать белорусы, особенно путешествующие с детьми, чтобы избежать проблем на границе?

- Прежде всего граждане должны помнить, что перед поездкой за границу необходимо проверить свой паспорт и паспорт ребенка. Документ должен быть действителен по сроку действия, содержать все необходимые реквизиты. В паспорте родителя должна быть отметка о несовершеннолетнем, а если данной отметки нет, пограничнику необходимо предъявить свидетельство о рождении.

ГПК наращивает охрану границ Беларуси на всех направлениях - Лаппо

Если несовершеннолетний следует через границу без сопровождения родителей либо законных представителей самостоятельно или в сопровождении бабушек, дедушек, то несовершеннолетний или сопровождающее его лицо обязан предъявить пограничнику письменное согласие обоих законных представителей.

В случае выезда из Беларуси детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей они могут выехать по своему паспорту в сопровождении одного из законных представителей либо без сопровождения законных представителей, но с письменного согласия одного из законных представителей при предъявлении несовершеннолетним или сопровождающим его лицом сотруднику органа пограничной службы копии приказа управления (отдела) образования местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего на определенный срок.

Для получения дополнительной информации о правилах пересечения государственной границы, а также информации об очередях в пунктах пропуска можно воспользоваться официальным сайтом Государственного пограничного комитета gpk.gov.by.

***

28 мая в Беларуси отмечается День пограничника. Праздник ведет свою историю со времен существования СССР. Тогда День пограничных войск отмечался 28 мая и был установлен в связи с тем, что именно в этот день в 1918 году Декретом Совета народных комиссаров была учреждена Пограничная охрана границы РСФСР. Тогда же было создано Главное управление погранохраны, в которое в полном составе перешли офицеры бывшего Управления отдельного корпуса погранстражи России. В Беларуси, после обретения независимости, сохранили традицию отмечать День пограничника 28 мая как дань уважения подвигу советских солдат, отстоявших победу в Великой Отечественной войне.

Фотографии предоставлены Государственным пограничным комитетом

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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