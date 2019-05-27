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Где мстиславчанам можно купаться в 2019 году?
28.05.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Какие водоёмы в районе определены для купания и отдыха, о чём необходимо знать отдыхающим, чтобы лето прошло без несчастных случаев, рассказывает председатель районной организации ОСВОД Николай Казакевич.
Фото имеет иллюстрационный характер. Источник:
— Отдохнуть и весело провести время с семьёй в этом году можно будет у озера по ул. Могилёвской, на Святом озере по ул. Максима Горького, на Вихре со стороны города по ул. Энгельса («Четвёртый песочек»), — информирует Николай Анатольевич. — А вот чтобы искупаться, жителям района необходимо будет посетить пляжи «Ласточка» (со стороны города, ул. Республиканская) и «Пятый песочек» (со стороны города, ул. Энгельса»). Во всех остальных водоёмах города и района купаться запрещено. Нарушителей будет ждать административная ответственность.
Вышеуказанные объекты уже благоустроены для создания комфортных условий отдыха.
Водолазы обследовали и очистили от мусора дно акваторий, ответственные службы навели порядок на территориях вблизи водоёмов, а специалисты центра гигиены и эпидемиологии отобрали пробы воды на соответствие требованиям безопасности по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.
Тем, кто посещает места для купания, во избежание несчастных случаев следует придерживаться следующих правил:
Наталья ТИХАНОВСКАЯ.
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Какие водоёмы в районе определены для купания и отдыха, о чём необходимо знать отдыхающим, чтобы лето прошло без несчастных случаев, рассказывает председатель...
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