«Знала бы - лучше дворником пошла». Жительница Сморгони в 58 лет оказалась без работы и без пенсии

Источник материала: Tut.by

Жительница Сморгони в 58 лет оказалась без работы и без пенсии. Она 15 лет трудилась на заводе, а в 1990-е годы, когда предприятие стало испытывать финансовые трудности, уволилась и почти 10 лет трудилась соцработником, сообщает Федерация профсоюзов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

До 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2015 году он уже составлял 15 лет и 6 месяцев. С начала этого года страховой стаж подняли еще на полгода, теперь он составляет 17 лет. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет. При назначении пенсии в 2025 году и позднее потребуется наличие страхового стажа не менее 20 лет.

— До 55 лет я ухаживала за инвалидами I группы, а потом мне сказали, что в моем возрасте это делать запрещено, да и пенсия мне не положена. Почему так вышло? У меня ведь 29 лет стажа! И почему не засчитали стаж соцработника? Если бы знала, то лучше бы дворником пошла или уборщицей, — эмоционально рассказывает жительница Сморгони Надежда Петровна (имя изменено по этическим причинам. — Прим. авт.). — Полтора года стояла на бирже, ходила по организациям, но работу не нашла. Предлагали заняться уходом, но силы уже не те. Дали бы социальную пенсию, чтобы хватило хоть на квартплату и таблетки…

Напомним, соцпенсию мужчины могут оформить с 65 лет, женщины — с 60 лет. Сейчас социальная пенсия составляет 112,01 рубля.

В управлении по труду, занятости и социальной защите Сморгонского райисполкома знают о ситуации, в которой оказалась Надежда Петровна. Специалисты управления встречались с нею в апреле 2017 года. На основании предоставленных документов рассчитали стаж и дали официальный ответ.

— В данном случае не усматривается право на пенсию: общий стаж работы, который влияет на размер пенсии, составил более 29 лет, а страховой, который дает право на пенсию, — только 12 лет 6 месяцев и 14 дней. Этого сегодня недостаточно. Если при назначении пенсии в 2016 году необходимо было иметь не менее 15 лет 6 месяцев стажа, то с 1 января 2017-го страховой стаж стал «расти», и сейчас для получения пенсии требуется 17 лет, — пояснила главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите Сморгонского райисполкома Татьяна Карпечкина.

У Надежды Петровны в страховой стаж входит только период работы на Сморгонском заводе оптического станкостроения (за вычетом отпуска по уходу за ребенком). Работой в социальной службе женщина называет период получения пособия по уходу за инвалидом I группы.

— Период получения пособия, как и время ухода за ребенком до 3 лет, службы в армии, учебы и так далее (так называемый кредитный период), включается только в общий стаж, — подчеркнула Татьяна Карпечкина. — Страховой стаж — это работа, предпринимательская и иная деятельность с уплатой обязательных страховых взносов. То есть человек должен получать зарплату, а из нее — отчисляться определенная сумма в Фонд социальной защиты.

Выплату пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, Надежде Петровне прекратили в мае 2016 года, потому что она достигла общеустановленного пенсионного возраста. По законодательству право на пособие имеют трудоспособные граждане, которые не занимаются предпринимательской деятельностью, не проходят обучение на дневной форме, не получают пособие по безработице, ежемесячную страховую выплату, денежное содержание или пенсию.

В январе 2017 года в связи с повышением пенсионного возраста Надежда Петровна вновь приобрела право на обращение за назначением пособия, однако не воспользовалась им.

— Социальная пенсия назначается женщинам, которые достигли 60-летнего возраста. Надежда Петровна сможет обратиться для назначения ей социальной пенсии по возрасту в апреле 2021 года, — добавила специалист. — Еще один вариант выхода из ситуации — попытаться доработать недостающий стаж, правда, сделать это будет непросто: сегодня ей не хватает 4,5 года, и это число растет.

Некоторые эксперты выступают за то, чтобы в Беларуси разрешили покупать недостающий страховой стаж.