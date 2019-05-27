У шведской семейной пары ушло полтора года, чтобы переделать старый дом в стильный особнячок

Источник материала: Tut.by

Шведы, помешанные на экологичности и натуральности, умеют преображать свое жилье при помощи обычных вещей. Если восстанавливают старый дом, то обязательно используют вторично то, что хорошо сохранилось: например, не выбрасывают старые оконные рамы, если они еще крепкие. При этом все гармонично потом сочетается: винтаж и современные вещи. Один из примеров — домик Виктора и Элины, который они купили в городе Гетеборге, расположенном на юго-западе Швеции. На преображение и пристройку дома у творческой семейной пары (он — архитектор, а она — керамист) ушло около полутора лет, пишет inmyroom.ru. И вот что в итоге у них получилось.



Фото: inmyroom.ru

Начиналось все банально: архитектор Виктор и керамист Элина переехали в район Гетеборга Майорну и поселились в самой обычной квартире — тесноватой, с маленькой кухней.

Как-то, прогуливаясь по окрестностям, пара наткнулась на дом неподалеку, выставленный на продажу, тоже маленький, площадью чуть более 24 квадратных метров. И тут ребятам пришла в голову идея: а почему бы не купить его и не сделать продолжением квартиры? Тем более что к дому прилагался просторный участок с живописно запущенным садом и микродомик размером с двуспальную кровать.



Фото: inmyroom.ru

Как оказалось, вместе с покупкой недвижимости Виктор и Элина приобрели еще и кучу хлопот. Дом был построен в 20-х годах и изрядно просел — пришлось буквально выкапывать его из-под земли. Фасад сохранился частично, а нужно было еще укреплять фундамент и перестраивать дом почти целиком.



Фото: inmyroom.ru

Зато у пары наконец появилась желанная большая кухня, веранда и комната в саду, где можно разместить гостей или ночевать самим.



Фото: inmyroom.ru

Поскольку шведы с трепетом относятся к экологии и повторному использованию сырья, многие старые, но еще годные элементы вроде оконных рам и части фасада ребята активно применили в реставрации дома — и теперь этим гордятся.



Фото: inmyroom.ru

Кроме того, во время ремонтных работ, которые длились около полутора лет, внутри стен дома Виктор обнаружил цельные деревянные доски. Из них в итоге получился грубоватый и мужественный стол на кухне.



Фото: inmyroom.ru

С полом вышла целая эпопея. Виктор где-то вычитал, что можно добиться интересного оттенка, если натереть доски кофейной гущей.



Фото: inmyroom.ru

Пара рискнула: позвала гостей и закатила грандиозную вечеринку, предварительно щедро обработав пол кофе, чтобы гости втоптали его посильнее. Доски приобрели неоднородный и выразительный коричневый оттенок.



Фото: inmyroom.ru

Когда пришел черед заниматься декорированием, в дело вступила Элина. Так в доме появились находки с блошиных рынков и предметы из ИКЕА.



Фото: inmyroom.ru

Подушки на веранде Элина расписала при помощи текстильной краски, а в открытую нишу для хранения поставила тарелки, которые сделала сама. Посуда ручной работы идеально вписалась в эстетику этого несовершенного, но уютного дома.



Фото: inmyroom.ru



Фото: inmyroom.ru