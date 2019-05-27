Горецкие спасатели обнаружили возгорание по спутнику

Источник материала: Горецкий вестник

Сотрудники Горецкого РОЧС зафиксировали появление огня в Андеколово. Деревня эта нежилая, поэтому о ЧП в отдел никто не сообщал. О происшествии стало известно благодаря информационным технологиям.





По словам старшего инспектора ИНиП Павла Захарчука, дежурный отправил на обозначенный квадрат местности подразделение ПАСП № 14 из Ходоровки.

Спасатели обнаружили горение сухой растительности на поле возле деревни. Огнем также были охвачены три ветхих строения.

Председателю Ленинского сельисполкома Александру Минакову направили запрос, чтобы найти владельцев и выяснить, нанесен ли им ущерб. Оказалось, что у трех не вступивших в наследство правопреемников претензий нет.

Валерия Дроздовская