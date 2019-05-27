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Горецкие спасатели обнаружили возгорание по спутнику
28.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сотрудники Горецкого РОЧС зафиксировали появление огня в Андеколово. Деревня эта нежилая, поэтому о ЧП в отдел никто не сообщал. О происшествии стало известно благодаря информационным технологиям.
По словам старшего инспектора ИНиП Павла Захарчука, дежурный отправил на обозначенный квадрат местности подразделение ПАСП № 14 из Ходоровки.
Спасатели обнаружили горение сухой растительности на поле возле деревни. Огнем также были охвачены три ветхих строения.
Председателю Ленинского сельисполкома Александру Минакову направили запрос, чтобы найти владельцев и выяснить, нанесен ли им ущерб. Оказалось, что у трех не вступивших в наследство правопреемников претензий нет.
Валерия Дроздовская
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Сотрудники Горецкого РОЧС зафиксировали появление огня в Андеколово. Деревня эта нежилая, поэтому о ЧП в отдел никто не сообщал. О происшествии стало известно...
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