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Выпускников просят не запускать воздушные шары

28.05.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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29 и 30 мая в школах Могилевской области пройдут последние звонки. Выпускные вечера запланированы на 8 – 9 июня. Отказаться от массовой традиции запускать воздушные шары во время праздников призывает Могилевский облкомитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

 

Выпускников просят не запускать воздушные шары
Прошлогодний выпускной в Горках. Фото Михаила Левцова.

 

“Воздушные шары могут преодолеть расстояние в тысячи километров, загрязняя самые отдаленные и нетронутые уголки нашей планеты. После их падения на землю или в воду, латексные оболочки и полиэтиленовые веревки выделяют в окружающую среду токсичные вещества, — говорят специалисты природоохраны. — А упавший и съеденный животным воздушный шар может блокировать его кишечный тракт, обрекая живых существ умирать от голода, так как многие животные не способны отличить пищу от мусора. В лентах и нитках, которыми завязывают шарики, животное может запутаться, что зачастую также приводит к его смерти”.


 
 
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  29 и 30 мая в школах Могилевской области пройдут последние звонки. Выпускные вечера запланированы на 8 – 9 июня. Отказаться от массовой традиции запускать...
 
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