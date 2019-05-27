Выпускников просят не запускать воздушные шары

“Воздушные шары могут преодолеть расстояние в тысячи километров, загрязняя самые отдаленные и нетронутые уголки нашей планеты. После их падения на землю или в воду, латексные оболочки и полиэтиленовые веревки выделяют в окружающую среду токсичные вещества, — говорят специалисты природоохраны. — А упавший и съеденный животным воздушный шар может блокировать его кишечный тракт, обрекая живых существ умирать от голода, так как многие животные не способны отличить пищу от мусора. В лентах и нитках, которыми завязывают шарики, животное может запутаться, что зачастую также приводит к его смерти”.