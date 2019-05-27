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Какую работу предлагают в Горках?
28.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
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Водитель, помощник ректора, учитель, библиотекарь, токарь, прораб, парикмахер, повар, кладовщик, каменщик, продавец, бармен и еще несколько десятков незанятых...
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