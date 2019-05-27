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Какую работу предлагают в Горках?

28.05.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Водитель, помощник ректора, учитель, библиотекарь, токарь, прораб, парикмахер, повар, кладовщик, каменщик, продавец, бармен и еще несколько десятков незанятых вакансий — в завтрашнем номере “Горецкого вестника”. Ищите в газете полный список рабочих мест и телефоны организаций.

 

Какую работу предлагают в Горках?
Фото Михаила Левцова

 

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  Водитель, помощник ректора, учитель, библиотекарь, токарь, прораб, парикмахер, повар, кладовщик, каменщик, продавец, бармен и еще несколько десятков незанятых...
 
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