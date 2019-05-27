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В зоопарк Витебска принесли лисёнка. Он оказался болен бешенством

28.05.2019 12:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске у лисенка, которого принесли в зоопарк, выявили бешенство.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на заведующую отделом эпидемиологии Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии Светлану Синкевич, лисенка доставили в зоопарк 22 мая. Через два дня животное умерло – у него обнаружили вирус бешенства.  

Люди, которые принесли животное, обратились за помощью и сейчас проходят лечение.  

Как определить, что животное болеет бешенством. 3 признака  

24 мая в травмпункт также обратилась одна из сотрудниц зоопарка.  

Те, кто мог контактировать с лисенком, в настоящее время получают необходимую медпомощь.  

Симптомы бешенства и советы по тому, как обезопасить своего питомца (читать далее).  

Люди в материале: Светлана Синкевич
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске у лисенка, которого принесли в зоопарк, выявили бешенство.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на заведующую отделом эпидемиологии...
 
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