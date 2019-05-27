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В зоопарк Витебска принесли лисёнка. Он оказался болен бешенством
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске у лисенка, которого принесли в зоопарк, выявили бешенство.
Как
Люди, которые принесли животное, обратились за помощью и сейчас проходят лечение.
24 мая в травмпункт также обратилась одна из сотрудниц зоопарка.
Те, кто мог контактировать с лисенком, в настоящее время получают необходимую медпомощь.
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Новости Беларуси. В Витебске у лисенка, которого принесли в зоопарк, выявили бешенство. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на заведующую отделом эпидемиологии...
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