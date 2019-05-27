ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Японии мужчина напал на школьников с ножом, а потом попытался покончить с собой

28.05.2019 11:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Японии. ЧП в Японии: мужчина с ножом напал на школьников в парке. Погибли три человека, не менее 19 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии мужчина напал на школьников с ножом, а потом попытался покончить с собой

Большинство из пострадавших – ученицы первого класса. Инцидент произошел на одной из автобусных остановок в городе Кавасаки. После нападения преступник попытался покончить с собой. Полиции удалось его задержать.

В Японии мужчина напал на школьников с ножом, а потом попытался покончить с собой

В результате тяжелого ранения он скончался, не приходя в сознание. Кроме этого от полученных ранений погибли одна из учениц и ее отец.

В Японии мужчина напал на школьников с ножом, а потом попытался покончить с собой

Пострадавшие находятся в больнице. В связи со случившимся по всей стране усилили охрану образовательных учреждений и школьных маршрутов. Ведется расследование.

В Японии мужчина напал на школьников с ножом, а потом попытался покончить с собой

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Японии. ЧП в Японии: мужчина с ножом напал на школьников в парке. Погибли три человека, не менее 19 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси с 1 июня снова дорожают сигареты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • распродажа нижнего белья Москва в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика