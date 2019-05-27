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В Вашингтоне неизвестный устроил стрельбу и скрылся
Источник материала: СТВ
США. В Вашингтоне в результате стрельбы пострадали шесть человек. Среди них один подросток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло в столичном округе Колумбия. Неизвестный открыл стрельбу, после чего скрылся на автомобиле. Пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает. Полиция разыскивает злоумышленника. Ведется расследование.
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США. В Вашингтоне в результате стрельбы пострадали шесть человек. Среди них один подросток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в столичном...
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