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Показываем, как выглядят обновлённые купюры в 100 и 200 евро

28.05.2019 11:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В ЕС 28 мая вводят в обращение обновленные банкноты в 100 и 200 евро. Купюры сохранили свою прежнюю цветовую гамму, однако их дизайн немного изменился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показываем, как выглядят обновлённые купюры в 100 и 200 евро

Они стали уже и в них добавились дополнительные элементы защиты. Ширина у обновленных банкнот теперь такая же, как и у купюры в 50 евро. На них нанесены специальные защитные знаки, которые может считать только машина. Кроме этого, банкноты содержат новый элемент – голограмму, которая меняется при поворачивании.

Показываем, как выглядят обновлённые купюры в 100 и 200 евро

Старые банкноты будут использоваться до их естественного вывода из обращения.

Показываем, как выглядят обновлённые купюры в 100 и 200 евро

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Новости мира. В ЕС 28 мая вводят в обращение обновленные банкноты в 100 и 200 евро. Купюры сохранили свою прежнюю цветовую гамму, однако их дизайн немного изменился,...
 
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