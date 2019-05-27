ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Австрии планирует отправить в отставку правительство 28 мая

28.05.2019 11:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Австрии. Александер Ван дер Беллен 28 мая намерен отправить в отставку правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его место займет экс-министр финансов и действующий вице-канцлер Хартвиг Легер. 27 мая австрийский парламент вынес вотум недоверия правительству. Голосование состоялось на экстренном заседании Национального совета в Вене.

Президент Австрии планирует отправить в отставку правительство 28 мая

Это стало первым подобным случаем в послевоенной истории страны. Вопрос о вынесении вотума недоверия действующему канцлеру был поднят оппозицией на фоне политического кризиса в стране. Себастьян Курц уже поспешил заявить, что намерен вернуться на пост в сентябре по итогам досрочных выборов.

Люди в материале: Александр Ван дер Беллен, Себастьян Курц
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Австрии. Александер Ван дер Беллен 28 мая намерен отправить в отставку правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем, сообщили в программе Новости...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕРИП начнет распознавать людей по лицу и голосу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика