Президент Австрии планирует отправить в отставку правительство 28 мая

Источник материала: СТВ

Новости Австрии. Александер Ван дер Беллен 28 мая намерен отправить в отставку правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его место займет экс-министр финансов и действующий вице-канцлер Хартвиг Легер. 27 мая австрийский парламент вынес вотум недоверия правительству. Голосование состоялось на экстренном заседании Национального совета в Вене.





Это стало первым подобным случаем в послевоенной истории страны. Вопрос о вынесении вотума недоверия действующему канцлеру был поднят оппозицией на фоне политического кризиса в стране. Себастьян Курц уже поспешил заявить, что намерен вернуться на пост в сентябре по итогам досрочных выборов.