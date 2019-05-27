|
Александр Лукашенко: «Пограничная служба – удел сильных и мужественных людей»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Профессиональный праздник 28 мая у защитников рубежей: в Беларуси
Сотрудники органов этой службы вносят весомый вклад в обеспечение и укрепление суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом говорится в поздравлении главы нашего государства Александра Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Профессиональный праздник 28 мая у защитников рубежей: в Беларуси отмечают День пограничника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)