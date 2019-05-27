Поступило сообщение о минировании здания Национального банка – СК Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы работают в здании Национального банка Беларуси и проверяют сообщение о минировании здания, сказано в сообщении СК Беларуси.

"28 мая поступило сообщение о минировании здания Национального банка. В настоящий момент на месте происшествия работают саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы", - отмечается в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются.





В управлении информации и общественных связей Нацбанка агентству "Интерфакс-Запад" сообщили, что эвакуация сотрудников не проводилась. "Эвакуация сотрудников Национального банка не проводилась, коллектив продолжает работу в штатном режиме", - сказал представитель управления.