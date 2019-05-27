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Эксперты назвали время, когда авиапассажиры чаще всего сталкиваются с проблемами

28.05.2019 12:00 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Эксперты туркомпании The Points Guy проанализировали более 7 миллионов рейсов, выполненных в 2018 году. Авторы исследования утверждают: пунктуальность рейса во многом можно предсказать в зависимости от запланированного времени вылета.

Так, около 90% рейсов, запланированных в промежуток времени 7.00-7.59, совершались вовремя. Для вылетов с 8.00 до 8:59 переносы свыше 15 минут оставили уже 11,4%, с 9.00 до 09.59 - 12,4%. И так далее.

После 16.00 число выполняемых вовремя рейсов становится ниже 80%, подсчитали эксперты.

Самый же проблемный промежуток времени - 22.00-22.59, когда только 72,9% рейсов вылетает вовремя.

В целом, согласно исследованию, больше всего шансов вылететь без задержек - с 7 до 10, меньше всего – с 20 до 22.

 
 
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Эксперты туркомпании The Points Guy проанализировали более 7 миллионов рейсов, выполненных в 2018 году. Авторы исследования утверждают: пунктуальность рейса во многом...
 
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