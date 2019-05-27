Топ лучших моторов года

Источник материала: Интерфакс

Сюрпризов в отношении главного победителя конкурс International Engine Of The Year, который проводится уже двадцать лет, не преподнес - четвертый раз подряд этот титул завоевал 720-сильный 3,9-литровый битурбомотор V8 от Ferrari. Он же получил дополнительно титулы лучшего спортивного двигателя и лучшего среди агрегатов мощностью свыше 650 "лошадей".

"Серебро" в абсюлютном зачете - у электромотора, который ставится на Jaguar I-Pace. Третье место эксперты отдали четырехлитровому твинтурбо V8, которым оснащают модели Mercedes-AMG и Aston Martin.

В номинации "Новинка года" победу одержала упомянутая выше электроустановка Jaguar I-Pace. Дополнительные награды она получила в номинациях "Полностью электрическая трансмиссия" и "Лучший двигатель 350-450 л.с.".

Лучшим гибридным силовым агрегатом назван 1,5-литровый трехцилиндровый BMW i8.

В категории мощности до 150 л.с. - литровый трехцилиндровый Ford EcoBoost, от 150 до 250 л.с. - двухлитровая турбо-четверка Audi TFSI, от 250 до 350 л.с. - 2,5-литровый турбомотор Porsche, от 450 до 550 л.с. - четырехлитровый битурбодвигатель V8 от Mercedes-AMG, от 550 до 650 л.с. - 3,9-литровый 600-сильный V8 Ferrari.

Лучшие двигатели выбирало жюри, состоящее из 70 автомобильных журналистов 31 страны мира.