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Топ лучших моторов года

28.05.2019 11:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Сюрпризов в отношении главного победителя конкурс International Engine Of The Year, который проводится уже двадцать лет, не преподнес - четвертый раз подряд этот титул завоевал 720-сильный 3,9-литровый битурбомотор V8 от Ferrari. Он же получил дополнительно титулы лучшего спортивного двигателя и лучшего среди агрегатов мощностью свыше 650 "лошадей".

"Серебро" в абсюлютном зачете - у электромотора, который ставится на Jaguar I-Pace. Третье место эксперты отдали четырехлитровому твинтурбо V8, которым оснащают модели Mercedes-AMG и Aston Martin.

В номинации "Новинка года" победу одержала упомянутая выше электроустановка Jaguar I-Pace. Дополнительные награды она получила в номинациях "Полностью электрическая трансмиссия" и "Лучший двигатель 350-450 л.с.".

Лучшим гибридным силовым агрегатом назван 1,5-литровый трехцилиндровый BMW i8.

В категории мощности до 150 л.с. - литровый трехцилиндровый Ford EcoBoost, от 150 до 250 л.с. - двухлитровая турбо-четверка Audi TFSI, от 250 до 350 л.с. - 2,5-литровый турбомотор Porsche, от 450 до 550 л.с. - четырехлитровый битурбодвигатель V8 от Mercedes-AMG, от 550 до 650 л.с. - 3,9-литровый 600-сильный V8 Ferrari.

Лучшие двигатели выбирало жюри, состоящее из 70 автомобильных журналистов 31 страны мира.

 
 
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Сюрпризов в отношении главного победителя конкурс International Engine Of The Year, который проводится уже двадцать лет, не преподнес - четвертый раз подряд этот титул завоевал...
 
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