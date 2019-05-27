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Российский завод Mercedes-Benz выпустил первые седаны E-Class

28.05.2019 13:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С конвейера российского завода Mercedes-Benz сошли первые седаны E-Class. Как сообщает пресс-служба немецкого бренда, автомобили, которые собираются на предприятии в подмосковном Есипово, оснащаются 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, бензиновым двигателем мощностью 197 л. с. или дизельным 194 л. с. Ранее седаны, собираемые в России, успешно прошли краш-тест в Германии. В результате испытаний автомобиль получил высокую оценку пассивной безопасности от немецких инженеров, пишет Autonews.


В ближайшее время на российском заводе Mercedes-Benz начнется выпуск кроссоверов и внедорожников: GLC, GLE и GLS. «Мерседесы» в России производят по полному циклу: на предприятии есть кузовной цех и цех покраски.


Завод площадью 85 га построили в Подмосковье — в индустриальном парке Есипово в 40 км к северо-западу от Москвы. Строительство самого предприятия потребовало менее двух лет. Производственные мощности составляют 20−25 тыс. автомобилей в год, а работать здесь, когда завод выйдет на проектную мощность, будут около 1000 человек.

 
 
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«Мерседесы» в России производят по полному циклу: на предприятии есть кузовной цех и цех покраски.
 
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