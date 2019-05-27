Незамужних женщин назвали самой счастливой группой людей

Источник материала: Ежедневник



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Для женщин риски физических и психических расстройств в браке увеличиваются, а для мужчин – сокращаются. Незамужние женщины также имеют больше шансов прожить дольше своих замужних подруг.

Как пишет Wonder со ссылкой на The Guardian, к такому выводу пришел бихевиорист Пол Долан. В своих наблюдениях он пришел к выводу, что незамужние женщины без детей — это самая счастливая подгруппа населения. По словам исследователя, с большей долей вероятности они проживут дольше, чем их сверстницы, которые вступили в брак и родили ребёнка.

Ученый ссылается на новые данные, которые свидетельствуют об изменении традиционных критериев, используемых для измерения успеха. Счастье в современном мире больше не соотносится c браком и воспитанием детей. Долан говорит, что женатые люди чаще говорят, что они счастливы, только в присутствии супругов.

«Мы получили большой объём данных от наших добровольцев, собранных за несколько лет. Но я всё же окажу медвежью услугу науке и скажу: если вы мужчина, то вам точно следует жениться, но если вы женщина — не беспокойтесь», — рассказал Долан во время презентации своей книги.

Психолог подчеркнул, что мужчины в браке получают больше выгоды для здоровья, в то время как для женщин риски физических и психических расстройств в браке увеличиваются. Однако стигматизация одиночества в обществе заставляет незамужних женщин чувствовать себя хуже.