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Незамужних женщин назвали самой счастливой группой людей
28.05.2019 13:32 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: luga1news.mirtesen.ru
Для женщин риски физических и психических расстройств в браке увеличиваются, а для мужчин – сокращаются. Незамужние женщины также имеют больше шансов прожить дольше своих замужних подруг.
Как пишет
Ученый ссылается на новые данные, которые свидетельствуют об изменении традиционных критериев, используемых для измерения успеха. Счастье в современном мире больше не соотносится c браком и воспитанием детей. Долан говорит, что женатые люди чаще говорят, что они счастливы, только в присутствии супругов.
«Мы получили большой объём данных от наших добровольцев, собранных за несколько лет. Но я всё же окажу медвежью услугу науке и скажу: если вы мужчина, то вам точно следует жениться, но если вы женщина — не беспокойтесь», — рассказал Долан во время презентации своей книги.
Психолог подчеркнул, что мужчины в браке получают больше выгоды для здоровья, в то время как для женщин риски физических и психических расстройств в браке увеличиваются. Однако стигматизация одиночества в обществе заставляет незамужних женщин чувствовать себя хуже.
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Для женщин риски физических и психических расстройств в браке увеличиваются, а для мужчин – сокращаются. Незамужние женщины также имеют больше шансов прожить...
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