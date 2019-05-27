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Генсеком ОДКБ с 2020 станет Станислав Зась

28.05.2019 13:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Станислав Зась займет пост генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2020 года. Как стало известно буквально несколько часов назад, Армения поддержала кандидата от белорусской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генсеком ОДКБ с 2020 станет Станислав Зась

Сложности в согласовании нашего представителя сохранялись только с этой страной. Армения досрочно отозвала Юрия Хачатурова, отработавшего лишь полтора года из трех, и при этом настаивала на назначении нового генсека из своей же страны.

Генсеком ОДКБ с 2020 станет Станислав Зась

ОДКБ – это региональная международная организация. В нее входят шесть стран. С учетом мировых тенденций – торговых войн, агрессии в информационном пространстве, нелегальной миграции – это объединение очень востребовано.

Генсеком ОДКБ с 2020 станет Станислав Зась

Люди в материале: Станислав Зась
 
 
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Новости Беларуси. Станислав Зась займет пост генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2020 года. Как стало известно буквально несколько часов назад, Армения поддержала...
 
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