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«Разбирали команду, защиту»: Кристина Попкова о подготовке к финалу чемпионата Беларуси по индорхоккею
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди женских команд выходит на финишную прямую. За титул в 2019 году борются «Минск» и смолевичская «Виктория», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Девушки сыграли второй матч, повторив результат первого – 3:1 в пользу столичных хоккеисток. У хозяек отличились Попкова и Куровская. Для завоевания чемпионства «Минску» нужно добыть еще одну победу. К слову, следующая игра состоится 30 мая в Смолевичах. Кроме почетного титула, победитель также примет участие в первой женской Европейской хоккейной лиге в 2020 году.
Кристина Попкова, игрок ХК «Минск»:
К слову, в бронзовой серии чемпионата 27 мая также состоялся второй матч. Прошлогодний чемпион, гродненский «Ритм», дома переиграл «Текстильщик» из Барановичей – 6:1.
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«Разбирали команду, защиту»: Кристина Попкова о подготовке к финалу чемпионата Беларуси по индорхоккею
Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди женских команд выходит на финишную прямую. За титул в 2019 году борются «Минск» и смолевичская...
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