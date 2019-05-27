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Поступило сообщение о минировании здания Нацбанка в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске поступило сообщение о минировании здания Нацбанка.
По информации Следственного комитета, информация о минировании здания Национального банка была получена 28 мая.
Сейчас на месте работают саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы.
Устанавливаются обстоятельства происшествия.
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Новости Беларуси. В Минске поступило сообщение о минировании здания Нацбанка. По информации Следственного комитета, информация о минировании здания...
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