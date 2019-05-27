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В Пинске проходит акция «Внимание - дети!»

28.05.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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  С начала текущего года на территории Брестской области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых 3 ребенка погибли и 16 травмированы. На территории г.Пинска с участием несовершеннолетних произошло 1 ДТП, в результате которого 1 ребенок был травмирован.

  На основе проведенного анализа дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков можно сделать вывод, что основными причинами совершения ДТП по вине детей явились:

  - переход проезжей части в неустановленном месте;

  - внезапное появление перед близко движущимся транспортом из-за препятствия;

  - игра в непосредственной близости от проезжей части;

  - неосторожная езда на велосипедах и мопедах.

  С 25 мая по 5 июня 2019 года водители будут обязаны передвигаться с включенным ближним светом фар.

  В это время Госавтоинспекция проводит традиционное профилактическое республиканское специальное комплексное мероприятие - «Внимание - дети!».

  Конец учебного года - всегда особое время на дорогах. С началом каникул число юных участников дорожного движения возрастает.

  Госавтоинспекция по всей стране проведет специальное комплексное мероприятие, направленное на повышение безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

  В соответствии с Правилами дорожного движения на время СКМ водители обязаны включать ближний свет фар (п.166.9 ПДД), нарушение грозит штрафом. ГАИ призывает автолюбителей уделить особое внимание правилам перевозки детей и быть особо внимательными у школ и иных учреждений образования.

  Давайте вместе сделаем наши дороги безопасными!

  А.Н.Самец,

  майор милициистарший госавтоинспектор ОГАИ Пинского ГОВД                                                                         

 
 
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  С начала текущего года на территории Брестской области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых 3 ребенка погибли и 16...
 
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