В Пинске проходит акция «Внимание - дети!»

Источник материала: Пинский Вестник

С начала текущего года на территории Брестской области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых 3 ребенка погибли и 16 травмированы. На территории г.Пинска с участием несовершеннолетних произошло 1 ДТП, в результате которого 1 ребенок был травмирован.

На основе проведенного анализа дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков можно сделать вывод, что основными причинами совершения ДТП по вине детей явились:

- переход проезжей части в неустановленном месте;

- внезапное появление перед близко движущимся транспортом из-за препятствия;

- игра в непосредственной близости от проезжей части;

- неосторожная езда на велосипедах и мопедах.

С 25 мая по 5 июня 2019 года водители будут обязаны передвигаться с включенным ближним светом фар.

В это время Госавтоинспекция проводит традиционное профилактическое республиканское специальное комплексное мероприятие - «Внимание - дети!».

Конец учебного года - всегда особое время на дорогах. С началом каникул число юных участников дорожного движения возрастает.

Госавтоинспекция по всей стране проведет специальное комплексное мероприятие, направленное на повышение безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

В соответствии с Правилами дорожного движения на время СКМ водители обязаны включать ближний свет фар (п.166.9 ПДД), нарушение грозит штрафом. ГАИ призывает автолюбителей уделить особое внимание правилам перевозки детей и быть особо внимательными у школ и иных учреждений образования.

Давайте вместе сделаем наши дороги безопасными!

А.Н.Самец,

майор милициистарший госавтоинспектор ОГАИ Пинского ГОВД