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В Пинске проходит акция «Внимание - дети!»
28.05.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
С начала текущего года на территории Брестской области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых 3 ребенка погибли и 16 травмированы. На территории г.Пинска с участием несовершеннолетних произошло 1 ДТП, в результате которого 1 ребенок был травмирован.
На основе проведенного анализа дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков можно сделать вывод, что основными причинами совершения ДТП по вине детей явились:
- переход проезжей части в неустановленном месте;
- внезапное появление перед близко движущимся транспортом из-за препятствия;
- игра в непосредственной близости от проезжей части;
- неосторожная езда на велосипедах и мопедах.
С 25 мая по 5 июня 2019 года водители будут обязаны передвигаться с включенным ближним светом фар.
В это время Госавтоинспекция проводит традиционное профилактическое республиканское специальное комплексное мероприятие - «Внимание - дети!».
Конец учебного года - всегда особое время на дорогах. С началом каникул число юных участников дорожного движения возрастает.
Госавтоинспекция по всей стране проведет специальное комплексное мероприятие, направленное на повышение безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.
В соответствии с Правилами дорожного движения на время СКМ водители обязаны включать ближний свет фар (п.166.9 ПДД), нарушение грозит штрафом. ГАИ призывает автолюбителей уделить особое внимание правилам перевозки детей и быть особо внимательными у школ и иных учреждений образования.
Давайте вместе сделаем наши дороги безопасными!
А.Н.Самец,
майор милициистарший госавтоинспектор ОГАИ Пинского ГОВД
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С начала текущего года на территории Брестской области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых 3 ребенка погибли и 16...
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