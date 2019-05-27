Дарига Назарбаева обсудила с послом Беларуси экономическую интеграцию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Нур-Султане говорили о важности экономической интеграции. Председатель Сената Парламента Дарига Назарбаева приняла посла Беларуси в Казахстане Анатолия Ничкасова, передает «МИР 24».

По словам спикера верхней палаты парламента, главным двигателем интеграционных процессов должны стать экономические интересы стран ЕАЭС. Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, в транспортно-логистической сфере.