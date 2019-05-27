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Дарига Назарбаева обсудила с послом Беларуси экономическую интеграцию
28.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Нур-Султане говорили о важности экономической интеграции. Председатель Сената Парламента Дарига Назарбаева приняла посла Беларуси в Казахстане Анатолия Ничкасова, передает «МИР 24».
По словам спикера верхней палаты парламента, главным двигателем интеграционных процессов должны стать экономические интересы стран ЕАЭС. Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, в транспортно-логистической сфере.
Кроме этого, Анатолий Ничкасов рассказал, как идет подготовка к международному фестивалю искусств
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По словам спикера верхней палаты парламента, главным двигателем интеграционных процессов должны стать экономические интересы стран ЕАЭС.
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