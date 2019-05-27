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Дарига Назарбаева обсудила с послом Беларуси экономическую интеграцию

28.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Нур-Султане говорили о важности экономической интеграции. Председатель Сената Парламента Дарига Назарбаева приняла посла Беларуси в Казахстане Анатолия Ничкасова, передает «МИР 24».

По словам спикера верхней палаты парламента, главным двигателем интеграционных процессов должны стать экономические интересы стран ЕАЭС. Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, в транспортно-логистической сфере. 

Кроме этого, Анатолий Ничкасов рассказал, как идет подготовка к международному фестивалю искусств «Славянский базар» и пригласил Даригу Назарбаеву в качестве почетного гостя.



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По словам спикера верхней палаты парламента, главным двигателем интеграционных процессов должны стать экономические интересы стран ЕАЭС.
 
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