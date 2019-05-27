Ученые круглосуточно наблюдают за барсуками в Беловежской пуще

Источник материала: Виртуальный Брест

В национальном парке "Беловежская пуща" установили круглосуточное видеонаблюдение за барсуками, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт нацпарка.



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"Барсуки с наступлением периода активности оказались под пристальным вниманием ученых. За поселением ночных хищников установлено круглосуточное видеонаблюдение. В среднем за одной норой наблюдают 5-7 дней. Видеокамеры устанавливают поочередно на всех известных местах обитания этих животных", - отметили в научном отделе парка.

Согласно учету, в прошлом году численность барсука в национальном парке составила 41 особь. Обследование нор с помощью видеокамер позволит получить более точные данные по количеству и структуре популяции этих животных. Видеонаблюдение за ними будет продолжаться все лето.

Барсук занесен в Красную книгу Беларуси. Эти животные ведут оседлый и как бы полуподземный образ жизни. Большую часть времени проводят в норах, на зиму звери впадают в спячку.