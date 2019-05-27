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Папа, мама, я — футбольная семья

28.05.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

25 мая на стадионе «Городской» прошел один из самых масштабный футбольных фестивалей «Папа, мама, я — футбольная семья».

Семьи были разделены на 6 категорий. Дети 4-6 лет, дети 7-8 лет, дети 9-10 лет, дети 11-17 лет, мамы и папы.

В каждой категории шла нешуточная борьба за победу в турнире. Главным принципом было удовольствие от игры и положительные эмоции от великолепного праздника.

По окончанию фестиваля каждой семье были вручены футбольные мячи. Команды, занявшие призовые места в своих категориях, были награждены медалями.

От друзей из ЮНИСЕФ были подготовлены подарки в виде рюкзаков с интересными сюрпризами внутри. Фирменные рюкзаки получили самые маленькие участники и самые опытные мама и папа.

3 самые лучшие семьи Дзержинского района получили кубки и будут представлять наш район в областном фестивале, который будет проходить в Минске.

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Теги: Минск
 
 
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25 мая на стадионе «Городской» прошел один из самых масштабный футбольных фестивалей «Папа, мама, я — футбольная семья».
 
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