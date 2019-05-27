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В Украине назвали страну, которую Зеленский посетит одной из первых
28.05.2019 15:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Германия будет одной из стран, которую Зеленский посетит в первую очередь, заявил замглавы Администрации президента Украины Вадим Пристайко.
Заместитель главы администрации президента Вадим Пристайко рассказал, что Германия будет одной из первых стран, которую посетит Владимир Зеленский, передает
При этом он уточнил, что дата визита пока еще не согласована, в целом их график на ближайшую перспективу сейчас прорабатывают.
Пристайко подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку Германии, ту роль, которую играет в этом собственно ее канцлер Ангела Меркель.
Он также подчеркнул, что телефонный разговор с Меркель был одним из первых телефонных контактов Зеленского не поздравительных, а именно предметных.
Пристайко не видит проблемы в том, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехсторонние телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Во время разговора по телефону между Зеленским и Меркель канцлер сообщила ему, о чем говорилось в разговоре с Путиным. «Давно достигнута договоренность, что ничего об Украине без Украины», — подчеркнул он.
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Германия будет одной из стран, которую Зеленский посетит в первую очередь, заявил замглавы Администрации президента Украины Вадим Пристайко.
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