«Очереди убивают». Десять человек умерло в «пробках» на Эвересте

Источник материала: Аргументы и факты

Огромные очереди, подобные очередям за дефицитными товарами в годы перестройки, — так выглядят подходы к вершине Эвереста в мае 2019 года. Фотографии этой очереди, расходящиеся по мировым СМИ, в первый момент вызывают сомнения: не фейк ли это? Но очевидцы с места событий подтверждают, что самая высокая гора планеты действительно переживает небывалый наплыв покорителей.

Дотянуться до вершины

29 мая 1953 года новозеландец Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей совершили первое успешное восхождение на Эверест. В течение нескольких последующих десятилетий восхождения на главную вершину мира оставались уделом альпинистов высшего класса.

Но с конца XX века ситуация стала меняться. Эверест стал доступен для людей с не самой сильной альпинистской подготовкой, зато с тугим кошельком.



Тенцинг Норгей и Эдмунд Хиллари. Фото: Commons.wikimedia.org

В ночь с 10 на 11 мая 1996 года во время спуска с вершины погибли пятеро участников коммерческих экспедиций компании «Консультанты по приключениям» Роба Холла, включая его самого, Скотт Фишер, — руководитель коммерческой экспедиции компании «Горное безумие» — а также трое восходителей из Индийской национальной экспедиции, организованной Индо-Тибетской пограничной службой. На тот момент это была самая масштабная трагедия по числу жертв из произошедших на Эвересте с 1922 года.

В 2015 году на мировые экраны вышел фильм исландского режиссёра Балтазара Кормакура «Эверест», посвященный трагедии 1996 года.

Высокая цена никого не смущает

Картина, напоминающая о том, что обеспеченные любители экстрима, рвущиеся к вершине, могут потерять жизнь, похоже, мало кого напугала. В 2018 году Эверест покорили 807 человек. Похоже, что в текущем году этот результат будет превзойден. За весну 2019 года правительство Непала выдало 381 разрешение на восхождение против 347 за тот же период прошлого года.

Специалисты критикуют непальские власти, но чиновников можно понять: стоимость одной лицензии на восхождение составляет 10 000 долларов, и отказаться от денег не самому богатому государству непросто.

При этом сезоны, в которые восхождение возможно, чрезвычайно коротки. Весенний сезон, как правило, открывается в конце апреля и завершается через месяц. В 2019 году сезон и вовсе открылся только 14 мая, после чего у вершины немедленно выросли очереди из желающих.

Смертельные очереди

Очереди на узенькой тропинке образуются в так называемой «зоне смерти»: на высоте свыше 8000 метров, где сильно разрежен воздух и ощущается нехватка кислорода. Длительное пребывание в этой зоне грозит непрофессионалам тяжелыми последствиями.

В свое время альпинист из Германии Ральф Дуджмовиц, сфотографировав очередь на Эверест, отказался от планов восхождения. «Надо понимать, что эти очереди убивают альпинистов. Чем больше людей выстраиваются в очередь, тем меньше возвращаются назад», — сказал он.

22 мая 2019 года альпинист Нирмал Пурья выложил в соцсети фото очереди на Эвересте, которая, скорее всего, стала рекордной за всю историю. Автор снимка утверждает, что в ней находились около 300 человек. Все спешат воспользоваться установившейся ясной погодой. Издание The Katmandu Post пишет, что 22 мая 2019 года был установлен абсолютный рекорд по числу людей, покоривших Эверест. На вершину взошло более 200 покорителей.

Many years ago Kiwi mountaineer George Lowe once said "Everest could become the greasy pole of the WORLD just like the Matterhorn have been the greasy pole of Europe." He was not wrong.



Nirmal Purja @nimsdai from yesterday's summit bid on #Everest . https://t.co/3NNrFnFI9G pic.twitter.com/PMKzdGajrq — Everest Today (@EverestToday) 23 мая 2019 г.

10 смертей за 11 дней

Но вместе с числом тех, кто исполнил мечту, растет и число тех, кто заплатил за это жизнью.

Счет жертвам Эвереста в 2019 году был открыт 16 мая: в результате несчастного случая погиб 39-летний ирландец Шеймус Лоулесс. 17 мая в лагере IV от высотной болезни умер 28-летний индиец Рави Шанкар. 22 мая на ступени Хиллари скончался от высотной болезни 55-летний гражданин США Дональд Кэш. 23 мая за один день от истощения сил на Эвересте погибли сразу четыре человека: 65-летний австриец Эрнест Ландграф, 54-летняя индианка Анджали Кулкарни, еще одна гражданка Индии, 52-летняя Калпана Даш, и 27-летний индиец Нихал Багван.

24 мая от высотной болезни умер 56-летний ирландец Кевин Хайнс. В тот же день погиб и непалец Друба Биста. 25 мая Эверест убил 44-летнего британца Робина Фишера.

Умереть во имя мечты

Американец Дональд Кэш много лет работал менеджером по продажам, сколотил капитал и решил посвятить зрелые годы покорению высочайших гор. Он добрался до вершины, успел послать сыну сообщение о том, что исполнил мечту, после чего потерял сознание. Шансов на спасение у американца не было. Эксперты полагают, что на мужчине роковым образом сказалось стояние в очереди на пути наверх.

Donald Lynn Cash, 55 of Sandy, Utah died just after summiting Mt. Everest. That climb completed his goal of climbing the highest mountain on every continent according to his children: https://t.co/uTng4qiKa3 pic.twitter.com/c9cbXcrm7Y — HLN (@HLNTV) 26 мая 2019 г.

Аналогичным образом погиб и британец Роберт Фишер. Он добрался до вершины, но скоропостижно скончался при спуске, пройдя всего 150 метров вниз.

Robin Fisher is one of ten people to lose their lives in nine days. https://t.co/ER9k6UETt7 — Metro (@MetroUK) 26 мая 2019 г.

Индианка Анджали Кулкарни совместно с мужем владела рекламным агентством в Мумбаи. Эверест супруги штурмовали вместе, они попали с проводниками в «пробку» при подъеме. Ситуация повторилась при спуске. В результате женщина так и не сумела выбраться из «зоны смерти». Ее пострадавшего мужа шерпы сумели доставить в лагерь восходителей.

Indian woman climber dies during Everest descent, climbing season death toll reaches 13 - https://t.co/EuWAe8fiOp via @thehimalayan — Iain Blackwood (@iaincblackwood) 23 мая 2019 г.

Эти смерти не охлаждают пыл остальных: упрямцы продолжают рваться на Эверест. Специалисты снова призывают власти Непала ограничить число тех, кому позволено совершать восхождения. Официальные лица готовы принять меры, но только временного характера, надеясь на то, что нынешний наплыв спадет и все будет как раньше.

А Эверест продолжает собирать человеческие жизни, не колеблясь и ни с кем не консультируясь.