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Конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства объявлен в Могилевской области
Источник материала: Интерфакс
Конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства Могилевской области объявлен в регионе, сообщили в комитете экономики облисполкома.
"Участниками конкурса могут стать представители бизнеса, которые реализуют проекты по созданию, развитию и расширению производства; организации и развитию экспортоориентированной и импортозамещающей продукции; выпуску продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение, а также внедрение новых технологий", - говорится в сообщении на сайте исполкома.
При этом обязательной составляющей подобных проектов должно быть создание рабочих мест.
Наиболее значимые проекты, отобранные на конкурсной основе, смогут получить государственную поддержку в виде субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами либо на выплату лизинговых платежей в части оплаты суммы вознаграждения лизингодателя.
Документы на участие в конкурсе принимаются с 28 мая по 18 июня комитетом экономики Могилевского облисполкома.
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Конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства Могилевской области объявлен в регионе, сообщили в комитете экономики облисполкома.
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