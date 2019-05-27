Конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства объявлен в Могилевской области

Источник материала: Интерфакс

Конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства Могилевской области объявлен в регионе, сообщили в комитете экономики облисполкома.

"Участниками конкурса могут стать представители бизнеса, которые реализуют проекты по созданию, развитию и расширению производства; организации и развитию экспортоориентированной и импортозамещающей продукции; выпуску продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение, а также внедрение новых технологий", - говорится в сообщении на сайте исполкома.

При этом обязательной составляющей подобных проектов должно быть создание рабочих мест.

Наиболее значимые проекты, отобранные на конкурсной основе, смогут получить государственную поддержку в виде субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами либо на выплату лизинговых платежей в части оплаты суммы вознаграждения лизингодателя.

Документы на участие в конкурсе принимаются с 28 мая по 18 июня комитетом экономики Могилевского облисполкома.